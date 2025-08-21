FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Bolat, Ankara Lojistik Üssü'nü ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Lojistik Üssü'nün, lojistik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Lojistik hizmet ihracatında yüzde 2,5 pay ve 40 milyar dolar ihracatla, dünyada 10. sırada bulunan ülkemizin konumunu daha da güçlendirecek adımları sektörümüzün temsilcileriyle değerlendirerek, yeni yol haritamızı oluşturmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, Ankara Lojistik Üssü'nü ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolat, Ankara Lojistik Üssü'nü ziyaret ederek, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin stratejik konumuna işaret ederek, "Türkiye'nin küresel ticaret bağlantısı ve çok taraflı ulaştırma politikası açısından merkezi öneme sahip olan Ankara Lojistik Üssü, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu bağlantısı üzerinde yer alması, ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı konumunda bulunması nedeniyle lojistik açıdan büyük bir öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal ve uluslararası nakliyecilik açısından önemli bir altyapıya ve küresel ulaşım ağı ile güçlü bir entegrasyona sahip olan üssün, ihracatçılara ve firmalara önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Bolat, Türkiye'de üretilen ve küresel pazara sunulan ürünlerin ihracatında ve taşınmasındaki konumu ile ticarete önemli katkı sağladığını aktardı.

"FİRMALARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretteki payı ile lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründeki pazar payını artırmaya devam ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Lojistik hizmet ihracatında yüzde 2,5 pay ve 40 milyar dolar ihracatla, dünyada 10. sırada bulunan ülkemizin konumunu daha da güçlendirecek adımları sektörümüzün temsilcileriyle değerlendirerek, yeni yol haritamızı oluşturmaya devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz."

Hükümet olarak Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, bölgesel ve küresel bağlantıları daha da güçlendirecek stratejik adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulayan Bolat, bu doğrultuda sektörlerle yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senediYurt dışında yerleşiklerin hisse senedi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttıABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

Anahtar Kelimeler:
ömer bolat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Yıldız isim Fenerbahçe için yola çıktı! Geliyor...

Yıldız isim Fenerbahçe için yola çıktı! Geliyor...

Tofaş KAP'a bildirdi: Stellantis ile birleşiyor!

Tofaş KAP'a bildirdi: Stellantis ile birleşiyor!

ÖTV oranları değişti talep arttı, Eylül ayını işaret etti!

ÖTV oranları değişti talep arttı, Eylül ayını işaret etti!

'Almak isteyen çekinmesin alsın' Konut kredisinde 'faiz' detayını verdi

'Almak isteyen çekinmesin alsın' Konut kredisinde 'faiz' detayını verdi

Tesla'nın rakibiydi iflas etti!

Tesla'nın rakibiydi iflas etti!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.