Bakan Bolat duyurdu! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Ağustosta ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolar oldu. Böylece ilk 8 ayda da 185 milyar dolar ile rekor rakama ulaşıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat verilerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ağustosta ihracatımız, bir önceki aya göre yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolara çıktı. Böylece en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaştık. Ocak-ağustos dönemi ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı, ağustosta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yükseği oldu."