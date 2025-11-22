FİNANS

Bakan Bolat esnaf için tarih verdi: Halkbank'tan faiz indirimi geliyor!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanlar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, esnafa kredilerinde yapılacak önemli düzenlemelere dair bilgi verdi. Buna göre, esnaf kredilerinde yeni yılın başında faiz indirimi yapılacak. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafı doğrudan ilgilendiren krediler ile ilgili TESKOMB Başkanlar Buluşması'nda konuştu. Bolat, Halkbank üzerinden esnafa verilen kredilerde faturalandırma zorunluluğundaki yüzde 30'luk uygulama 1 yıl daha ertelendiğini duyurdu.

Bolat, ticari araç ve makine alımlarında esnaf kredisi üst limitinin de 2 buçuk milyon liraya yükseltildiğini belirtti ve, "Yeni yılın başında yüzde 25'e kadar düşürdüğümüz yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf kredilerinde faiz indirimi konusu çalışılacak ve uygulamaya alınacak" sözlerini kullandı.

YIL SONUNA KADAR İŞLEME ALINACAK!

Esnaf kredilerinde bekleyen dosyalara da ilişkin konuşan Bolat, bekleyen dosyaların yıl sonuna kadar işleme alınacağını belirterek şunları söyledi:

"Bu yılın 10 buçuk ayı boyunca esnaf kredilerin 148 milyar liraya ulaştık. Bu geçen yılın rakamının yüzde 46 üzerinde bir artış. Ancak arkadaşlarımız çok sayıda bekleyen dosyalar olduğunu da ifade ediyorlar. Bu bekleyen dosyalar da 31 Aralık'a kadar Halkbank tarafından raftan indirilip gereği yapılacak"

"ÜST GELİR LİGİNE YÜKSELDİK"

Türkiye'nin üst gelir ligine yükseldiğini kaydeden Bolat, "Dünya Bankası'nın ülkeler sıralamasında Türkiye, kişi başına 15 bin dolar milli geliri aşarak, üst gelirli ülkeler ligine yükselmiştir. Esnaf sayımız ne kadar artarsa, Türkiye ekonomisi ve ticareti o kadar büyüyecektir. Esnafımızı düşündüğümüz gibi kooperatifimizi yalnız bırakmıyoruz" cümlelerini kurdu.

Bakan Bolat, esnaf dostu bir hükümet olduklarını kaydederek, "Bizden önceki dönemde esnaf kredi miktarı 5 bin liraydı, bu rakam 3 bin 100 dolar olarak hesaplanıyordu; bugün verilen 1 milyon liranın karşılığı ise yaklaşık 25 milyon dolara tekamül ediyor" deyip sözlerini noktaladı.

