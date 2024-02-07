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Bakan Bolat: Hedef 2028'de ihracattan alınan payı yükseltmek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
07.02.2024 15:25 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin hazır giyimde Avrupa'nın üçüncü, dünyanın yedinci büyük ihracatçısı konumuna ulaştığını belirterek, "Hazır giyimde, geçen yıl 20,6 milyar dolar, tekstilde de 12,3 milyar dolar ihracat ile 30 milyar doların üzerinde tekstil ve hazır giyim ihracatı yaptık." dedi.

Bakan Bolat: Hedef 2028'de ihracattan alınan payı yükseltmek

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından, İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliği ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (İstanbul Fashion Connection-IFCO) başladı.

Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı olma özelliği taşıyan ve İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Bakan Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, devlet ve millet olarak sergilenen dayanışmayla toplumun gücünün bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Deprem bölgesinin toparlanma sürecinin umulduğundan çok daha hızlı olduğunu belirten Bolat, “İnşallah birkaç yıl içinde depremde en çok yıkıma uğrayan vilayetlerimiz, eskisinden çok daha dinamik, enerjik, daha güçlü, gelişmiş, yaşanabilir, çevreci şehirler olarak cazibe merkezleri haline gelecektir. Yurt dışından gelenlerin de siyasi olsun, medya mensubu olsun, iş dünyası mensubu olsun, depremin deprem bölgelerindeki yeniden imar faaliyetlerini hayranlıkla takdir ediyorlar. Bu gerçekle, asrın depreminden asrın birlikteliğini ve asrın yeniden imarına en kısa zamanda ulaşacağız.” diye konuştu.

AA-20240207-33639337-33639331-TICARET_BAKANI_OMER_BOLAT_IFCO_FUARININ_ACILISINDA_KONUSTU

"MİLANO, PARİS, LONDRA DERKEN İSTANBUL, ARTIK BİR MODA MERKEZİ"

Ömer Bolat, IFCO’nun sadece 2. yaşını doldurduğunu, 3. yaşına girerken beşinci fuarını düzenlediğini anlatarak, fuarın 8 salonda, 600 katılımcı ve yurt içi ve yurt dışından olmak üzere toplamda 30 bin ziyaretçiyle gerçekleştirileceğini aktardı.

Milano, Paris, Londra derken İstanbul'un da artık bir moda merkezi haline geldiğine dikkati çeken Bolat, Türkiye’nin de üretim, tedarik, lojistik, ticaret, enerji ve fuar merkezi haline geldiğini vurguladı.

Bolat, bu tablonun Türkiye ekonomisinin son 21 yılda nasıl güçlü temeller üzerinde ilerlediğinin ve geliştiğinin açık bir göstergesi olduğunu ifade ederek, büyüme rakamlarının da bu tablonun açık bir delili olduğunu söyledi.

Türkiye’nin geçen yılın 9 ayında yüzde 4 büyüdüğünü, milli gelirini ise 1 trilyon 75 milyar dolara çıkarmayı başardığını hatırlatan Bolat, "Bunun en önemli faktörlerinden biri de ihracattaki başarımızdır. Geçen yıl, dünyanın ihracatı ve ithalatının gerilemesine rağmen Türkiye olarak, yüzde 0,64’lük bir artışla 256 milyar dolara ulaştırdık. Bu da Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayda geçti. Bunu başaran ihracatçı ailesine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"YOL HARİTASI BELLİ; DAHA FAZLA TASARIM, DAHA FAZLA MARKALAŞMA, DAHA HIZLI TESLİMAT"

Ticaret Bakanı Bolat, tekstil ve giyim sektörünün ihracatta önemli bir alanı oluşturduğunu belirterek, Türk sanayisini ilk ateşleyen sektörün tekstil ardından da hazır giyim olduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin pamuk üreticisi bir ülke olmasının verdiği avantajla tekstilde 100 yılda önemli kazanımlar elde ettiğine değinen Bolat, şöyle devam etti:

"Bugün dünyada Avrupa'nın üçüncü büyük ihracatçısı, dünyanın yedinci büyük ihracatçısı konumuna ulaştık. Hazır giyimde, geçen yıl 20,6 milyar dolar, tekstilde de 12,3 milyar dolar ihracat ile 30 milyar doların üzerinde tekstil ve hazır giyim ihracatı yaptık. Demek ki Türkiye'nin toplam ihracatında aşağı yukarı yüzde 13-14’lük pay oluşturuyor. Sektörün en büyük katkısı istihdama, katma değere ve vergi gelirlerinin artmasına… Pamuk üreticisi olmamız, hedef pazarlara yakın olmamız, 2 günde mal teslim edebilmemiz, geniş ürün yelpazemiz ve özgün tasarımlarımız bu başarıda önemli bir rol oynadı. Bundan sonra da yol haritası belli; daha fazla tasarım, daha fazla markalaşma, daha hızlı teslimat.”

AA-20240207-33639337-33639332-TICARET_BAKANI_OMER_BOLAT_IFCO_FUARININ_ACILISINDA_KONUSTU

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak yıllık bütçelerinin yüzde 60’ını ihracat desteklerine tahsis ettiklerini, ihracatçıyı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

IFCO’nun da destek kapsamında olduğunu, geçen yıl gerçekleşen 2 fuarın katılımcılarına toplamda 90 milyon lira destek verildiğini bildiren Bolat, ayrıca fuara gelen alım heyetlerine yönelik de destek sağladıklarını kaydetti.

Bolat, bu yıl için 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini hatırlatarak, hazır giyim ve tekstil sektörlerinin de yılın ikinci yarısı itibarıyla artan siparişlerle ihracat hedefine katkı sağlayacağını ifade etti.

"TÜKETİCİ DAHA UZUN ÖMÜRLÜ VE KALİTELİ ÜRÜNLERE ULAŞMAK İSTİYOR"

Avrupa’nın, Avrupa Birliği'nin ana ülkelerinin ithalatının yüzde 15 civarında azaldığını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

“Ama biz Türkiye olarak, Avrupa Birliği'ne ihracatımızı artırabildik. Dünya ihracatı, dünya ithalatı geriledi ama bizim dünya mal ihracatından aldığımız pay yüzde 1,02’den yüzde 1,06’ya çıktı. Hedef 2028’de yüzde 1,30. Hizmet ihracatındaki payımızı da artırmaya devam ediyoruz. Bu minvalde, ihracatçılarımızla dünyayı dolaşarak, ihracat pazarlarına giderek, alıcılara yerinde ulaşarak hedefleri gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak, 27 sektörde toplam 41 tanıtım pazarlama projesi üzerinde bu yıl çalışıyoruz ve uygulayacağız. Tekstil ve hazır giyimde ise 4 tane tanıtım ve pazarlama projesi destek kapsamındadır ve 45 milyon liralık bir ödeme yapıyoruz. Yeni projeleri de destek kapsamına almaya devam ediyoruz.”

Bolat, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum konusunda ihracatçıları hazırlama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Artık tüketici daha uzun ömürlü ve kaliteli ürünlere ulaşmak istiyor. Lütfen bunu dikkate almayı unutmayalım. Türkiye'de konfeksiyonda, hazır giyimde artık dünyada en az 5 tane önemli markamızın olmasını hedeflememiz gerekiyor. İnşallah bunları sizlerle başarmalıyız. Orta Vadeli Program’ın son yılı olan 2026’da 200 bin ihracatçıya ulaşmak istiyoruz.” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı olarak, sektör için önemli olan IFCO gibi etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Bolat, bu sayede, Türkiye’nin küresel moda ve hazır giyim alanındaki konumunu daha da güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen Bakan Bolat ve beraberindekiler, stantları ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
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