Bakan Bolat, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocakta aylık ihracatın takvim etkisiyle yüzde 3,9 azalarak 20,3 milyar dolar, yıllıklandırılmış ihracatın ise yüzde 3,7 artışla 272,5 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Bakan Bolat, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı
Cansu Akalp

Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret, siyaset ve jeopolitik gerilimler açısından geçen yılın zor geçtiğini belirten Bolat, buna rağmen Türk ihracatçılarının önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Bolat, ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin bilgi vererek, "Mal ihracatımız 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu, Ocak 2025'e göre yüzde 3,9'luk bir azalış anlamına geliyor. Geçen yıl ocak ayında 21 milyar 161 milyon dolardı. Bunun en önemli nedeni özellikle takvim etkisi, işlenmiş altın ve enerji rafine petrol ürünleri ihracatımızdaki düşüş." ifadelerini kullandı.

Ocak ayının genel olarak ihracatın durgun bir tempoda başladığı bir ay olduğunu ve her yıl bu durumun görüldüğünü ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Geçen yıl aralık ayında 3 milyar dolar ilave artış sağladığımız için yeni yılda mal ihracatında küçük bir azalış gerçekleşti. Bunun da en önemli sebebi 1 Ocak resmi tatilin perşembe gününe denk gelmesiydi. Bizim yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar ihracat yaptığımız bir gün. 2 Ocak Cuma günü birleştirilerek özel sektörde uzun bir tatil yapanlar oldu. Bu anlamda ortalama 1,5 milyar dolar ihracat yaptığımız cuma günü bizim açımızdan önemli bir kayıp olmuştu."

Ocak ayında ithalatta azalış da artış da yaşanmadığına işaret eden Bolat, bu dönemde 28,7 milyar dolarlık dış alımın gerçekleştiğini bildirdi.

Bolat, geçen ay dış ticaret açığının da 8,4 milyar dolar olduğunu ifade ederek, "İhracatta küçük bir azalış olunca dış ticaret açığında yüzde 11'lik bir artış gerçekleşti. Bu anlamda ihracatın ithalatı karşılama oranı da yaklaşık yüzde 71 oldu. Altın ve enerjiyi hariç tuttuğumuzda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3 olarak kaldı." diye konuştu.

Yıllıklandırılmış hizmet ihracatının ocak ayında da artışını sürdürdüğünü belirten Bakan Bolat, "Yüzde 5,5 artışla 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mal ihracatında yıllıklandırılmış bazda son 12 ay itibarıyla yüzde 3,7'lik artışla 272,5 milyar dolardayız. Bunun yanında ihracatın ithalatı karşılama oranı da ocak itibarıyla son 12 ayda yüzde 74,6'dır. Dış ticaret açığımız da son 12 ay itibarıyla 92,9 milyar dolardır." bilgisini paylaştı.

