Bakan Bolat 'Rekor' diyerek paylaştı: Böylesi olmamıştı: Ağustos ayı ihracatı...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ithalat ve ihracat rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından 'rekor' paylaşımı yaptı. "Yaşadığımız deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatımız dayanıklı seyrini sürdürmektedir" diyen Bolat , "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek Ağustos ayı ihracat değerine ulaştık" dedi.

'Çalışmalara devam edeceğiz' mesajı veren Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde; ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme, ticaret diplomasimizi güçlendirme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



