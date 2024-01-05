Bakan Bolat'tan denetimler için talimat: Maliyet üzeri zamma yüklü ceza kesilecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılbaşında yürürlüğe alınan Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında vatandaşlara satış yapan ürün ve hizmetlerin artışına dair denetlemeler için talimat verdiğini söyledi. Bolat, maliyet üzeri zam yapanlar için yüklü cezaların verileceğini belirtti. Bakan Bolat 2023 yılında marketlerdeki uyumsuzluklar nedeniyle 39 bin 197 adet aykırılık tespit edildiğini ve bu aykırılıklara 37 milyon 71 bin 761 TL ceza verildiğini söyledi.

37 MİLYON CEZA

Yeni Şafak'a konuşan Bolat, “Özellikle etiket, tarife veya listelerde zorunlu olan talimatların bulunmaması, kasa fiyatı satış fiyatı uyumsuzluğu, indirimli satışlarda indirimden önce ve sonraki fiyatların gösterilmemesi gibi hallerin tespiti amacıyla Bakanlığımızın 81 Ticaret İl Müdürlüğü kapsamlı bir şekilde denetimlerini sürdürüyor” bilgisini verdi. Bakan Bolat 2023 yılında marketlerde bu uyumsuzluklar nedeniyle 39 bin 197 adet aykırılık tespit edildiğini ve bu aykırılıklara 37 milyon 71 bin 761 TL ceza verildiğini söyledi.

Piyasalarda perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmet fiyatlarında asgari ücret nedeniyle bazı artışlar olmasının beklendiğini söyleyen Bolat, bu artışların gerçek maliyet artışlarının üzerinde olmasına fırsat vermeyeceklerini söyledi. Bakan Bolat, Piyasa Gözetimi, Denetim ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu toplantısında alınan kararların piyasaya ve vatandaşa kısa sürede yansıyacağını kaydetti.





