Bakan Bolat'tan gri liste yorumu: 'Uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri'

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi sıkı mali incelemeye tabi tutulan ülkelerin bulunduğu "gri listeden" çıkardı. Kritik kararın ardından hükümet kanadından peş peşe değerlendirmeler gelirken bu isimlerden biri de Ticaret Bakanı Ömer Bolat oldu. Bakan Bolat, söz konusu karara ilişkin olarak, "Uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri oldu.Türkiye, küresel ekonomik sistemdeki yerini sağlamlaştırmakta" yorumunu yaptı.

Bolat X hesabından yaptığı paylaşımda, "Uyguladığımız ekonomi politikaları, ülkemizin uluslararası alandaki güvenirliliğini ve ekonomik istikrarını pekiştirmeye devam etmektedir. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yılda bir açıklanan gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri oldu. Kararlılıkla uyguladığımız politikalar, ihracatta yakaladığımız ivme, ithalatı ve dış ticaret açığını etkili ticaret politikaları tedbirleriyle azaltmamız ve uyguladığımız reformlar ülkemizi her geçen gün daha da ileri taşımakta ve Türkiye'nin küresel ekonomik sistemdeki yerini sağlamlaştırmaktadır" ifadesini kullandı.





