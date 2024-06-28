FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Gözler o karardaydı! Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'ten dikkat çeken "Başardık"mesajı

SON DAKİKA: Gözler o karardaydı! Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'ten dikkat çeken "Başardık"mesajı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.06.2024 10:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin, mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden gri listeden çıkıp çıkmayacağına ilişkin kararda kritik gün bugün. Piyasalar bu habere kilitlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım geldi. Bakan Şimşek'ten dikkat çeken 'Başardık' mesajı geldi.

SON DAKİKA: Gözler o karardaydı! Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'ten dikkat çeken "Başardık"mesajı

SON DAKİKA! Gözler Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağına karar verecek olan FATF toplantısındayken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli bir paylaşım yaptı. Bakan Şimşek, 28 Haziran'daki ilgili toplantıya katılmak için Singapur'a gitmişti. Şimşek, sosyal medya hesabından 'Başardık' yazısını ve Türk bayrağı emojisi paylaştı. Bu gelişme "Türkiye 2021 yılında dahil edildiği gri listeden çıkarıldı" diye yorumlandı.

KARARLA NE DEĞİŞECEK?

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.

Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.

2021’DE GRİ LİSTEYE ALINMIŞTI

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.

STANDARTLARIN HEMEN HEPSİ SAĞLANDI

Türkiye 40 standardının 39'u ile uyumlu. FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret etmişti.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu'nun işleyişi değiştiBireysel Emeklilik Danışma Kurulu'nun işleyişi değişti
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi düştü! Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi düştü!
Anahtar Kelimeler:
şimşek
En Çok Okunan Haberler
Müdür yardımcısı cinayetinde sır perdesi aralandı! Ölüm emri Yunanistan'dan geldi

Müdür yardımcısı cinayetinde sır perdesi aralandı! Ölüm emri Yunanistan'dan geldi

Türksat 6A uydusunun uzaya gönderileceği gün ve saat belli oldu

Türksat 6A uydusunun uzaya gönderileceği gün ve saat belli oldu

Vergi düzenlemesi üç büyük işçi konfederasyonu birleştirdi! Türk İş Başkanı'ndan sert vergi çıkışı!

Vergi düzenlemesi üç büyük işçi konfederasyonu birleştirdi! Türk İş Başkanı'ndan sert vergi çıkışı!

Beklenen gerileme sonrası ilk yorum geldi!

Beklenen gerileme sonrası ilk yorum geldi!

Türkiye için kritik gün! Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'ten dikkat çeken mesaj

Türkiye için kritik gün! Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'ten dikkat çeken mesaj

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde mide bulandıran görüntü!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde mide bulandıran görüntü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.