SON DAKİKA: Gözler o karardaydı! Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'ten dikkat çeken "Başardık"mesajı

SON DAKİKA! Gözler Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağına karar verecek olan FATF toplantısındayken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli bir paylaşım yaptı. Bakan Şimşek, 28 Haziran'daki ilgili toplantıya katılmak için Singapur'a gitmişti. Şimşek, sosyal medya hesabından 'Başardık' yazısını ve Türk bayrağı emojisi paylaştı. Bu gelişme "Türkiye 2021 yılında dahil edildiği gri listeden çıkarıldı" diye yorumlandı.

KARARLA NE DEĞİŞECEK?

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.

Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.

2021’DE GRİ LİSTEYE ALINMIŞTI

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.

STANDARTLARIN HEMEN HEPSİ SAĞLANDI

Türkiye 40 standardının 39'u ile uyumlu. FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret etmişti.





