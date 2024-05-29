FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Bolat'tan 'Gümrük Birliği' açıklaması: 'Sıkıntıları aşmak için çalışıyoruz'

Bakan Bolat'tan 'Gümrük Birliği' açıklaması: 'Sıkıntıları aşmak için çalışıyoruz'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.05.2024 12:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ticaretteki vize sorununa da değinerek, "İşte biz AB ile Komisyon ve Ticaret Bakanlığı arasında yaptığımız müzakerelerde bu başlıkları sürekli olarak gündeme getiriyoruz ve ilerleme sağlama çabası içindeyiz" dedi.

Bakan Bolat'tan 'Gümrük Birliği' açıklaması: 'Sıkıntıları aşmak için çalışıyoruz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Brüksel'e gerçekleştireceği ziyarette Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ile bir araya geleceğini belirterek, "Çabalarımız, Gümrük Birliği'nin işleyişinde var olan sıkıntıları bir nebze olsun aşmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, Avrupa Birliği (AB) ile ticaretimizi, özellikle de ihracatımızı artırabilmek” dedi.

Bakan Bolat, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis'in, 2 Mayıs'ta OECD Ticaret Bakanlar Zirvesi çerçevesinde yaptıkları ikili ve heyetler arası toplantıda yüksek düzeyli ticaret diyalog komitesi kurma ve bu konuları orada çarpıcı bir şekilde ele alma teklifinde bulunduğunu hatırlattı.

Bolat, bu kapsamda Dombrovskis'in kendilerini 8 Temmuz 2024 tarihinde Brüksel'e davet ettiğini belirterek, "Bizim 30 Mayıs Perşembe günü Brüksel'e gidiş sebebimiz, Türk İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yeni Brüksel ofisinin açılışını gerçekleştirmek. Oradaki Türk iş insanları ile ve vatandaşlarımızla toplantı yapmak. Aynı zamanda da AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis de TİM'in ofisinin açılışına katılacağını bana beyan etti ve kendisiyle de ikili görüşme yapacağız." dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Bolat şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuları ön görüşme olarak ele alacağız ama asıl detaylı heyetler arası görüşmeyi 8 Temmuz'da Brüksel'de inşallah Sayın Dombrovskis’nin daveti üzerine gerçekleştireceğiz. Çabalarımız bu konularda ilerleme sağlamak, Gümrük Birliği'nin işleyişinde var olan sıkıntıları da bir nebze olsun aşmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, AB ile ticaretimizi, özellikle de ihracatımızı arttırabilmek"

'VİZE KONULARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Ticaretin artmasıyla iş insanlarının vize taleplerinin arttığını belirten Bolat, "Taşımacılıkta, kara yolu taşımacılığında lojistik şirketlerimizin ilave kota talepleri artıyor. Ve kara yolu taşımacılığında da bu taşımacılığı gerçekleştiren şoförlerimizin vize konuları büyük önem taşıyor. İşte biz AB ile Komisyon ve Ticaret Bakanlığı arasında yaptığımız müzakerelerde bu başlıkları sürekli olarak gündeme getiriyoruz ve ilerleme sağlama çabası içindeyiz." bilgisini paylaştı.

Bakan Bolat şunları kaydetti:

"Sevindirici olan şu; AB Komisyon Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile 2 Mayıs'ta OECD Ticaret Bakanlar Zirvesi çerçevesinde yaptığımız ikili heyetler arası toplantıda 'Yüksek düzeyli ticaret diyalog komitesi kuralım ve bu konuları orada çarpıcı bir şekilde ele alalım' teklifinde bulundular"

'YENİ PAZAR ARAYIŞINDAYIZ'

ABD ve AB ile görüşmelerin arttığına vurgu yapan Bolat, "Bu minvalde AB'nin ekonomi ve ticaretten sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile 4-5 defa, Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi ile yine birkaç defa görüşmelerimiz oldu. En önemlisi de AB Konseyi'nin geçen haziran ayında verdiği yetkiyle AB Komisyon Üyesi Varhelyi'yi ve Dış İlişkiler Temsilcisi Borrell’ın birlikte hazırladıkları Türkiye konusundaki tavsiye raporu, aralık ayının başında açıklandı. Aralık ortasındaki AB Konsey Zirvesi'nde ve mart ayındaki Konsey Zirvesi'nde gündeme alınamamıştı. Bu raporda Türkiye ile ekonomik ilişkileri yeni bir düzleme oturtmak açısından çarpıcı ve yeni öneriler yer alıyordu" ifadesini kullandı.

Bolat sözlerini şöyle sürdürdü:

"En önemlisi bizim de uzun süredir istediğimiz ve uğraş verdiğimiz Gümrük Birliği'nin modernizasyonu. Neyi kastediyoruz? Gümrük Birliği sadece sanayi ürünlerinde iki taraf arasında gümrük vergileri, eş etkili tedbirler, kotalar ve eş etkili tedbirlerin kaldırılmasını içermekteydi.

Biz Gümrük Birliği'nin 28 yıllık tecrübeden sonra hizmetler sektörüne de kapsam altına almasını, yatırımları ve e-ticaret gibi alanları kapsaması konusunda müzakereleri başlatmak istiyorduk. Bunun yanında Gümrük Birliği'nin bu 28 yıllık işleyiş süreci ticareti artırmak bakımından olumlu geçti. Rekabetçi olduğumuz hizmetler sektöründe de yeni pazarlar arayışı içindeyiz, yeni kanallar bulma çabası içindeyiz"

'EYLÜL'DE İSVEÇ VE POLONYA VAR'

Bakan Bolat, geçen hafta Çekya'da Ekonomi Ticaret Ortak Komite Toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Geçen yıl içinde Almanya, Hollanda, bu yıl içinde yine Almanya'ya gitmiştim, Çekya'ya gittim. Planladığımız önemli Ekonomi Ticaret Ortak Komitesi toplantıları çerçevesinde planlanan eylül başında İsveç ve Polonya var. Yine bu yıl içinde Slovakya ile JETCO toplantısı yaptım, şubat ayında. Fransa ile inşallah tarihler konusunda anlaşırsak, onlarla da Ekonomi Ticaret Ortak Komitesi toplantısı yapacağız. Bunlar AB'nin önemli ülkeleri. Onlarla hem ikili ekonomik ve ticaret konularında ilerleme sağlamaya çalışıyoruz, hem de AB ile olan çok taraflı Gümrük Birliği ve diğer ekonomik ilişkilerimizdeki konularda da onlardan destek istiyoruz. Konuları onlara açıp, kendi tezlerimizi onlar nezdinde de savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzman isim "Asla yapmayın" diyerek uyardı: Ev satın alırken veya kiralarken dolandırılmayın!Uzman isim "Asla yapmayın" diyerek uyardı: Ev satın alırken veya kiralarken dolandırılmayın!
Rekabet Kurulu kararını verdi: Beyaz et sektöründeki 4 firmaya 1,2 milyar lira rekabet cezasıRekabet Kurulu kararını verdi: Beyaz et sektöründeki 4 firmaya 1,2 milyar lira rekabet cezası
2024 yılında altını solladı! Yatırımcıların yeni gözdesi! Yüzde 45'lik artış görüldü 2024 yılında altını solladı! Yatırımcıların yeni gözdesi! Yüzde 45'lik artış görüldü
Anahtar Kelimeler:
Vize ömer bolat
En Çok Okunan Haberler
İmar Kanunu değişiyor! Yeni dönemin şifresi: Ankara kriterleri!

İmar Kanunu değişiyor! Yeni dönemin şifresi: Ankara kriterleri!

Konut kredi faizi 1,29 olacak! Yeni kampanya

Konut kredi faizi 1,29 olacak! Yeni kampanya

Ülkü Ocakları ilçe başkanı kurşunların hedefi oldu

Ülkü Ocakları ilçe başkanı kurşunların hedefi oldu

Evi, arsası, yazlığı olanlar için son 3 gün!

Evi, arsası, yazlığı olanlar için son 3 gün!

Bakan Şimşek duyurdu! Geçiş dönemi sona eriyor: "Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz"

Bakan Şimşek duyurdu! Geçiş dönemi sona eriyor: "Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz"

Türk Lirası ve dolar için dikkat çeken sözler

Türk Lirası ve dolar için dikkat çeken sözler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.