FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Bolat'tan ihracatçıya yeşil pasaport müjdesi!

Bakan Bolat'tan ihracatçıya yeşil pasaport müjdesi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
15.01.2025 11:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl 8500 ihracatçıya yeşil pasaport verileceğini duyurdu.

Bakan Bolat'tan ihracatçıya yeşil pasaport müjdesi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da "İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT MÜJDESİ

Bakan Bolat yaptığı açıklamada, "Bu yıl 8500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz" dedi.

yeşil

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Türkiye’de bilindiği gibi umuma mahsus (Bordo), hususi (Yeşil), hizmet (Gri), diplomatik (Siyah) ve geçici pasaport olmak üzere toplam 5 çeşit pasaport türü bulunmaktadır. Herbiri farklı statüdeki kişilere verilmektedir. Bu pasaportlar arasında yeşil (Hususi) pasaport, genel olarak bazı kamu görevlilerine (memurlar ve kamu görevlileri) ve eski bürokratlara verilen bir pasaport türüdür. Ancak bunun için bazı prosedürler uygulanmaktadır.

YEŞİL PASASPORTU KİMLER ALABİLİR?

-Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri,

-eski bakanlar,

-birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine;

diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir.

-İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir.

Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür.

-Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

-Hak sahibi ebeveynin vefatı durumunda vefat eden ebeveynden dolayı emekli aylığı (yetim maaşı) bağlanan çocuklar iş sahibi olarak değerlendirilmeyip yukarıda belirtilen diğer şartları taşımaları halinde hususi pasaport verilebilir.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
pasaport ömer bolat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karı-kocanın boğazı kesildi, kız kardeş kalbinden bıçaklandı! Kahvaltı sofrasında 3 cansız beden bulundu

Karı-kocanın boğazı kesildi, kız kardeş kalbinden bıçaklandı! Kahvaltı sofrasında 3 cansız beden bulundu

Ya AK Parti'de ya Külliye'de! İddia olarak gündeme gelen ismi "Kesinleşti" diyerek duyurdu

Ya AK Parti'de ya Külliye'de! İddia olarak gündeme gelen ismi "Kesinleşti" diyerek duyurdu

Babaannesi dedesi adına araba almak isteyenler dikkat!

Babaannesi dedesi adına araba almak isteyenler dikkat!

Sosyal sigortalar ve GSS'de yeni dönem! 2008'den öncesi sigortası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Sosyal sigortalar ve GSS'de yeni dönem! 2008'den öncesi sigortası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

'Ucuza satmaya devam edeceğiz, yüksek fiyata almasınlar' 320 TL fark

'Ucuza satmaya devam edeceğiz, yüksek fiyata almasınlar' 320 TL fark

İstanbul'da toplu ulaşıma zam: İşte yeni tarife

İstanbul'da toplu ulaşıma zam: İşte yeni tarife

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.