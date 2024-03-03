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Bakan Bolat'tan Suudi Arabistan temasları: İkili görüşmeler gerçekleştirecek

03.03.2024 10:01
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'da olacak. İki gün sürecek ziyaretlerde Bakan Bolat Suudi Arabistan Ticaret Bakanı el-Kasabi, Yatırım Bakanı el-Falih ile Kırsal İşler ve Konut Bakanı el-Hukayl ile görüşecek.

Bakan Bolat'tan Suudi Arabistan temasları: İkili görüşmeler gerçekleştirecek

Ticaret Bakanlığı, Bakan Ömer Bolat'ın iki gün sürecek ve bugün başlayan ziyaret kapsamında, mevkidaşı Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi'nin yanı sıra, Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid el-Hukayl'ın ile görüşeceğini duyurdu. Bolat, Suudi Arabistan'da ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve fuar açılışlarına katılacak.

İKİLİ TİCARET HACMİ 6.8 MİLYAR DOLAR

Türkiye-Suudi Arabistan ikili ticaret hacmi, 2023 yılında 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bakan Bolat'ın gerçekleştireceği ikili görüşmelerde, mevcut ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iş dünyaları arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesi amacıyla birçok konunun detaylı ele alınması hedefleniyor.

TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI AÇILACAK

Ziyaret kapsamında, 27. IBF Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışı, Bakan Bolat ve Suudi Ticaret Bakanı el-Kasabi tarafından yapılacak. Açılış töreninin ardından Bolat, fuar alanını gezecek.

Fuar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve ihracat hacminin artırılması amacıyla yaklaşık 700 metrekare alanda çeşitli sektörlerden Türk firmalarının katılımlarıyla düzenlenecek. Ticaret Bakanlığınca destek kapsamına alınan fuarda, 120'nin üzerinde yerli ve 200'ün üzerinde yabancı katılımcının iş görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bolat, Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdullah el-Swaha tarafından davet edildiği, LEAP 2024 Teknoloji ve Bilişim Fuarı'nın Açılış Töreni'ne de iştirak edecek ve fuara milli katılım sağlayan 12 firmanın stantlarını da ziyaret edecek.

MÜTEAHHİTLİK FİRMALARIYLA TOPLANTI YAPILACAK

Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü açısından en önemli ülkeler arasında yer alan Suudi Arabistan'da, Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar 27,8 milyar dolar değerinde 402 proje üstlendi. Bu rakamlarla Suudi Arabistan, Türkiye'nin değer bazında en fazla proje üstlendiği 6. ülke olarak kayıtlara geçti.

"Suudi 2030 Vizyonu" çerçevesinde, yaklaşık 10 yıllık süre zarfında Suudi Arabistan'da çok geniş alana yayılacak alt ve üst yapı yatırımları, yeni mega şehirler, turizm bölgeleri, eğlence merkezleri, ulaşım ağı yatırımları, toplu konut inşası gibi çok büyük projenin hayata geçirilip sonuçlandırılması planlanıyor. "Suudi 2030 Vizyonu" bu yönleriyle, Suudi Arabistan'da yerleşik müteahhitlik firmalarına çeşitli yatırım fırsatları sunuyor.

Bakan Bolat, bu kapsamda Suudi Arabistan'da yerleşik müteahhitlik firmaları ile istişare toplantısı gerçekleştirecek.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Suudi Arabistan ömer bolat
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