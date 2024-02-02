Bakan Bolat: Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Bolat: "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık" açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





