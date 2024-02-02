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Bakan Bolat: Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık

02.02.2024 11:08 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılı ihracatını artıda kapatmayı başaran Türkiye’nin 2024’e de rekorla başladığını belirterek 20 milyar 28 milyon dolarla en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Bolat: Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Bolat: "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık" açıklamasını yaptı.

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Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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İhracat rekor ömer bolat
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