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'Memuriyeti çözüm yolu gibi görmesinler' Üniversiteden mezun olunca o işe başladı

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Erzincan'ın Tercan ilçesinde genç girişimci Bilal Akyıldız, üniversite eğitiminin ardından devraldığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan aile işletmesini büyütüyor.

Erzincan, Tercan'da 2014'te TKDK'nin yüzde 70 hibe desteğiyle yaklaşık 500 bin avroluk yatırımla kurulan büyükbaş hayvancılık işletmesi faaliyetlerine devam ediyor.

Memuriyeti çözüm yolu gibi görmesinler Üniversiteden mezun olunca o işe başladı 1

Genç girişimci Akyıldız, AA muhabirine, üniversiteden mezun olduktan sonra babası Enver Akyıldız'dan devraldığı işletmeyi 4 yıldır büyütmeye çalıştığını söyledi.

Memuriyeti çözüm yolu gibi görmesinler Üniversiteden mezun olunca o işe başladı 2

Damızlık sığır yetiştiriciliği yaptıklarını anlatan Akyıldız, "Gerek düve olarak dişi materyal gerekse tohumluk erkek materyal olarak üretim yapıyoruz. İşletmemizin ihtiyaç duyduğu ham maddenin büyük bir çoğunluğunu kendimiz dışarıda arazi ekimi gerçekleştirerek sağlamaktayız. İşletmemizde birinci sınıf damızlık hayvan yetiştirmeyi hedeflemekteyiz." dedi.

Memuriyeti çözüm yolu gibi görmesinler Üniversiteden mezun olunca o işe başladı 3

"SADECE MEMURİYETLİĞİ BİR ÇÖZÜM YOLU GİBİ GÖRMESİNLER! CESUR, GİRİŞİMCİ OLSUNLAR"

Akyıldız, devlet desteğinin çok faydasını gördüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

Memuriyeti çözüm yolu gibi görmesinler Üniversiteden mezun olunca o işe başladı 4

"Gençlere, benim yaşıtlarıma ve arkadaşlarıma gerçekten tavsiye ederim. Yani sadece memuriyetliği bir çözüm yolu gibi görmesinler. Cesur, girişimci olsunlar. Her türlü destekten faydalanmak için fırsat kollasınlar. Azimle gayretle çalışmaya devam. Yeter ki üretmek istesinler. Devletimiz her türlü desteği sağlamakta. Devletten almış olduğumuz desteklemelerle burada ailemizle profesyonel bir şekilde üretim gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

Memuriyeti çözüm yolu gibi görmesinler Üniversiteden mezun olunca o işe başladı 5

ERZİNCAN'DA YAKLAŞIK 126 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI BULUNUYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ise Erzincan'da yaklaşık 126 bin büyükbaş hayvan varlığının bulunduğunu, Bakanlığın üretim planlaması modeli kapsamında da şehrin hem et hem de süt üretim havzasında olduğunu kaydetti.

Memuriyeti çözüm yolu gibi görmesinler Üniversiteden mezun olunca o işe başladı 6

Kent için büyükbaş hayvancılığın önemini vurgulayan Koçaker, bu işletmenin yatırım sürecine ilişkin de bilgi vererek, "İlk kurulduğunda besi işletmesi olarak kurulmuş olmasına rağmen şu an burası kombine bir işletme statüsünde. Yani arkamda hem besi hayvanları hem de süt hayvanları var. İşletmemizde hem et üretimi hem süt üretimi gerçekleştirilmekte." diye konuştu.

Şehirde burası gibi kombine işletmelerin bulunduğunu dile getiren Koçaker, "Bakanlık olarak işletmelerde doğan buzağıların desteklenmesi, işletmelere sağladığımız diğer destekleri, aşılama çalışmalarımız, veteriner hekim hizmetlerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Memur Erzincan Hibe desteği girişimci
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