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Tüm köy 365 gün yapıyor: Geçim kaynağı oldu, giden geri döndü

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyünde, devlet desteğiyle geliştirilen modern seracılık faaliyetlerinde her geçen yıl üretim alanı artıyor. Muhtar Eyüp Hazar "Ulaştı köyü halkı yılın 365 günü üretimin içinde" derken çiftçilerden Yasin Hazar da geçimini sağlamak için gurbette hamallık yaptığını, daha sonra köyüne dönerek seracılığa başladığını belirtti.

Tüm köy 365 gün yapıyor: Geçim kaynağı oldu, giden geri döndü

Yaklaşık 19 yıl önce fide üretimine başlanan, geçen yıllar içerisinde modern seracılıkta ivme yakalayan ve yörede "sera köyü" olarak anılan Ulaştı'da devlet desteğiyle sera sayısı 180'e yükseldi.

Tüm köy 365 gün yapıyor: Geçim kaynağı oldu, giden geri döndü 1

Yaklaşık 80 haneli ve 800 nüfuslu köyün temel geçim kaynaklarından seracılıkta bu dönem ağırlıklı olarak salatalık üretiliyor.

Tüm köy 365 gün yapıyor: Geçim kaynağı oldu, giden geri döndü 2

Dağlarla çevrili, zorlu arazi koşullarına rağmen geniş alana yayılan seralar sayesinde köyde yılın her dönemi üretim sürüyor.

Tüm köy 365 gün yapıyor: Geçim kaynağı oldu, giden geri döndü 3

"KÖY OLARAK GEÇİMİMİZİ SERACILIKTAN SAĞLIYORUZ"

Muhtar Eyüp Hazar, AA muhabirine, seralarda önce domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştirdiklerini, fide sezonu tamamlandıktan sonra salatalık üretimine geçtiklerini söyledi.

Tüm köy 365 gün yapıyor: Geçim kaynağı oldu, giden geri döndü 4

Salatalık hasadı bittikten sonra ise yeşil soğan ekimine başladıklarını anlatan Hazar, "Köy olarak geçimimizi seracılıktan sağlıyoruz. Devlet desteğiyle sera sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Tüm köy 365 gün yapıyor: Geçim kaynağı oldu, giden geri döndü 5

"ULAŞTI KÖYÜ HALKI YILIN 365 GÜNÜ ÜRETİMİN İÇİNDE"

Hazar, sera sayısını 500'e çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti.

Tüm köy 365 gün yapıyor: Geçim kaynağı oldu, giden geri döndü 6

Hazar, "Bu ancak devletin çiftçiye vereceği desteklerle mümkün olabilir. Köyümüzün daha üretken ve verimli olması için çalışıyoruz. Üreticiler yılın her döneminde emek veriyor. Ulaştı köyü halkı yılın 365 günü üretimin içinde. Kar, kış, yağmur, dolu demeden seralarımızda çalışıyoruz. Ekmeğimizi topraktan kazanıyoruz." diye konuştu.

Tüm köy 365 gün yapıyor: Geçim kaynağı oldu, giden geri döndü 7

Fide sezonunda ürettikleri domates, biber ve patlıcan fidelerini Van, Iğdır, Kayseri, Diyarbakır ve Batman başta olmak üzere birçok ile gönderdiklerini belirten Hazar, ürettikleri salatalıkları ise Bitlis, Batman ve Siirt'teki hallere ulaştırdıklarını söyledi.

Tüm köy 365 gün yapıyor: Geçim kaynağı oldu, giden geri döndü 8

Hazar, kış aylarında ise seralarda yeşil soğan yetiştirdiklerini, bu ürünü de yine bölgedeki illerin hallerine gönderdiklerini kaydetti.

Tüm köy 365 gün yapıyor: Geçim kaynağı oldu, giden geri döndü 9

"ÜRETİME DEVAM EDECEĞİZ"

Seracettin Hazar da yaklaşık 15 yıldır köyde seracılıkla uğraştığını belirterek, köyde herkesin üretim yaptığını söyledi.

Tüm köy 365 gün yapıyor: Geçim kaynağı oldu, giden geri döndü 10

Bu dönemde seralarda salatalık yetiştirdiklerini ifade eden Hazar, "Hasadın ardından yeniden ekim yapacağız. İnşallah üretime aralıksız devam edeceğiz." dedi.

Tüm köy 365 gün yapıyor: Geçim kaynağı oldu, giden geri döndü 11

Çiftçilerden Yasin Hazar ise geçimini sağlamak için gurbette hamallık yaptığını, daha sonra köyüne dönerek seracılığa başladığını belirtti.

Tüm köy 365 gün yapıyor: Geçim kaynağı oldu, giden geri döndü 12

"ARTIK GURBETE GİTMEK İSTEMİYORUM"

Hazar, seracılığın kendileri için önemli bir geçim kaynağı olduğunu anlattı.

Tüm köy 365 gün yapıyor: Geçim kaynağı oldu, giden geri döndü 13

Hazar, "Artık gurbete gitmek istemiyorum. Köyüme döndüm, seramı kurdum. Salatalık üretiyorum, biber de ektik. Köyümüzü kalkındırmak istiyoruz. Devlet desteğiyle üretimi daha da artırabiliriz. Köyümüz 'sera köyü' olarak anılıyor. Burada üretim olursa kimsenin gurbete gitmesine gerek kalmaz." ifadelerini kullandı.

Tüm köy 365 gün yapıyor: Geçim kaynağı oldu, giden geri döndü 14
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Siirt sera köy üretim
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