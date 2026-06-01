Bakan Çiftçi duyurdu: Jandarmada 29 bin kişinin görev yeri değişti!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 29 bin 353 jandarma personelinin görev yerlerinin değiştirildiğini açıkladı. Atama listesinin de belli olduğu gelen bilgiler arasında...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı atamaları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

29 BİN 353 PERSONELİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Paylaşımında Bakan Çiftçi şu ifadelerde bulundu:

"Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamaları Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun. Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında; 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir. Jandarma personelimizin; asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarılarının devamını diliyorum"
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

