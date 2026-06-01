Toyota Haziran 2026 kampanyası belli oldu: 550 bin TL indirim

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Haziran ayına girilmesiyle Haziran 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Toyota fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Haziran Toyota sıfır araç kampanyaları ne? Toyota'nın sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Toyota Haziran güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

TOYOTA C-HR HYBRID GÜNCEL FİYAT

Toyota C-HR Hybrid 360.000 TL'ye varan indirimle sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.325.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY GÜNCEL FİYAT

900.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. İlgili kredi kampanyası vergi levhalı müşterilere özel sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.707.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA COROLLA GÜNCEL FİYAT

1.892.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

TOYOTA COROLLA HATCHBACK HYBRID GÜNCEL FİYAT

550.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.225.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS HYBRID GÜNCEL FİYAT

275.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.025.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY CARGO GÜNCEL FİYAT

900.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. İlgili kredi kampanyası vergi levhalı müşterilere özel sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.339.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA HILUX 4x2 GÜNCEL FİYAT

1.500.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T versiyonu için vergi levhalı müşterilere özel sunuluyor. Başlangıç fiyatı ile kredi kampanyasının bir arada kullanılamadığı belirtiliyor. Başlangıç fiyatı 2.550.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID GÜNCEL FİYAT

460.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.317.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE VERSO GÜNCEL FİYAT

900.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. İlgili kredi kampanyası vergi levhalı müşterilere özel sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.439.000 TL olarak belirtiliyor.