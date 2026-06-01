'Talep artacak' diyerek büyümeye dikkat çekti: 'Bu yüzyılın başında sıfıra yakındı'

Türkiye’nin yeni nesil ekonomi ve finans kanalı finansZone’da 'Hepimiz İçin Finans' serisinin merak edilen yeni bölümü izleyiciyle buluştu. Bu bölümünde Güzem Yılmaz Ertem'in konuğu, Ak Yatırım Türev Ürünler ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı Albert Krespin oldu.

Ufuk Dağ

Türkiye'nin ekonomi kanalı finansZone'da #HepimizİçinFinans serisinin yeni bölümü yayınlandı. Güzem Yılmaz Ertem'in ağırladığı Ak Yatırım Türev Ürünler ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı Albert Krespin son yıllarda küresel yatırım dünyasının en hızlı büyüyen ürünlerinden biri haline gelen Borsa Yatırım Fonları'nı (BYF) tüm yönleriyle masaya yatırdı.

ETF olarak da bilinen bu yatırım araçları neden dünya genelinde trilyonlarca dolarlık büyüklüğe ulaştı? Türkiye'de neden henüz hak ettiği yaygınlığa ulaşamadı? Bireysel yatırımcılar için hangi avantajları sunuyor? Yatırımcıların merak ettiği soruların hepsi programda yanıt buldu.

MODELİN DETAYLARI ELE ALINDI

Albert Krespin, Ak Yatırım'ın Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği aktif yönetilen Borsa Yatırım Fonu modelini de anlattı. Ak Yatırım Araştırma Birimi'nin model portföyünü takip eden bu yenilikçi ürünün nasıl çalıştığı, yatırımcıların profesyonel araştırma ekiplerinin oluşturduğu hisse sepetlerine nasıl erişebileceği ve aktif yönetilen ETF'lerin dünyada neden hızla büyüdüğü detaylandırıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BÜYÜME POTANSİYELLERİ

Programda ayrıca yatırımcıların sıkça karıştırdığı Borsa Yatırım Fonları ile yatırım sertifikaları arasındaki farklar, vergisel avantajlar, maliyet yapıları ve fiyatlama mekanizmaları da ele alındı. Altın, gümüş ve diğer emtia temelli BYF'lerin Türkiye'deki yükselişi değerlendirilirken, hisse senedi bazlı fonların önümüzdeki dönemde nasıl bir büyüme potansiyeline sahip olduğu da tartışıldı.

Küresel ETF pazarının 20 trilyon doları aşan büyüklüğe ulaşmasının arkasındaki dinamiklerin incelendiği programda, pasif ve aktif yönetilen fonlar arasındaki rekabet, yatırımcı davranışlarındaki değişim ve Türkiye'de Borsa Yatırım Fonlarının geleceği üzerine önemli değerlendirmeler paylaşıldı.

