Bakan Dönmez açıkladı! Günlük rüzgâr üretim rekoru kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, videokonferans yöntemiyle 9. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’ne katıldı. Kongrede Bakan Dönmez ve Bakan Varank'ın yanısıra TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve TÜREK Başkanı Hakan Yıldırım da konuşmacı olarak yer aldı. Burada bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, herkesin doğrudan etkilendiği ve maalesef acı tecrübeler elde edilen bir sürecin tam ortasında yer aldıklarını söyleyerek, “Bu süreçte insanlık olarak ortak bir mücadele veriyor; renklerin, ırkların ve coğrafyaların önemsizleştiği bir serancamı hep birlikte takip ediyoruz. Bu yeni dönem bize öğretti ki; tanımı asırlar önce yapılmış bilgi, teknoloji ve üretim gibi kavramlarla yeniden yüzleşmeliyiz. Küresel faydalar, ortak bir medeniyeti paylaşma veya ortak değerlere sarılma gibi hasletlerle barışmak zorundayız. Enerjiden sağlığa, tarımdan eğitime kadar her alanda dünyayla birlikte, dahası dünyaya entegre olduğumuz kadar başarılıyız” diye konuştu.

Her alanda olduğu gibi enerjide de radikal dönüşümlere şahit olduklarını anlatan Bakan Dönmez, şunları kaydetti: “Bu dönüşümlerle birlikte tüm dünyada yenilenebilir enerjiye ve rüzgar enerjisine olan ilgi ve talep giderek artıyor. Dünyada 650 bin megawatt (MW) rüzgar kurulu gücü var. Her yıl yaklaşık 50 ila 60 bin MW arası bir kapasite artışı söz konusu. 2020 yılında dünyada yaklaşık 150 milyar dolar rüzgar enerjisine yatırım yapıldı. Önümüzdeki 30 sene içerisinde rüzgara yapılan yatırımlarla bu alanda yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir ekonomi meydana gelecek. Türkiye; yerli üretim gücü, yenilenebilir enerji potansiyeli, bu alandaki teşvik ve destek mekanizmaları, yetişmiş insan kaynağı, gelişmiş ekonomisi ve artan nüfusuyla yeşil ekonomiden azami derecede pay alacaktır. Enerjideki yol haritamız Milli Enerji ve Maden Politikamızda ‘daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir’ diyerek yenilenebilir enerji için hedeflerimizi net şekilde ortaya koymuştuk. Strateji Belgemizi açıkladığımızda 38 bin 900 MW olan yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 3 yıl içerisinde 47 bin 671 MW’a yükselttik. Yine aynı şekilde 2017’de yüzde 45.7 olan yenilenebilir kaynaklı kurulu gücümüz bugün yüzde 51’e ulaştı. Son iki yıla baktığımızda; 2019’da devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 61,2’sinin yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu görüyoruz. Bu yıl devreye aldığımız kurulu gücümüzün neredeyse tamamı, yani yüzde 98’i yenilenebilir kaynaklardan meydana geldi.”

Dünyadaki gelişmelere ve eğilimlere paralel olarak enerji sektörünün sürdürülebilir, rekabetçi, doğayla bütünleşmiş ve teknoloji temelli bir üretim anlayışına doğru hızlı bir şekilde ilerlediğini dile getiren Bakan Dönmez, “Bu süreçle birlikte enerji sektörümüz her anlamda rüzgarı arkasına alacak. Bu yeni dönemde, Türkiye’nin enerjisi, Türkiye’nin rüzgarıyla yenilenecek. Rüzgar enerjisi sektörümüz bugün 15 bin vatandaşımızı istihdam ediyor. Yaklaşık yüzde 55-60 yerlilik oranıyla enerji teknolojilerinin yerlileşmesinde başı çeken sektörlerimizden birisi haline geldi. Bu alanda 80’in üzerinde üretim yapan firmamız var. Rüzgar kurulu gücünde bugün Avrupa’da 7’nci dünyada ise 12’nci sıradayız. Ancak, yerli teknoloji ve verimli üretim anlayışıyla daha yukarı sıralara doğru hızlı adımlarla ilerleyeceğimizden kuşkum yok. Üreticimize, mühendislerimize ve ülkemizin rüzgar potansiyeline olan inancım tam” şeklinde konuştu. '6 KASIM'DA 151 BİN 372 MEGAWATT SAAT İLE TARİHİMİZİN EN YÜKSEK GÜNLÜK RÜZGAR ÜRETİM REKORUNU KIRDIK' Türkiye’nin rüzgarının enerji dünyasındaki taşları yerinden oynatacak güçte olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, “Bu yüksek potansiyelin en önemli göstergelerini de son iki yılda hep birlikte gördük. Rüzgarda son iki yılda dört önemli rekor kırdık. Önce 2019 Ağustos ayında rüzgârdan 2 bin 668 gigawattsaatlik (GWh) üretimle aylık bazda tarihimizin en yüksek üretimini gerçekleştirdik. Ardından 22 Aralık 2019’da günlük elektrik üretiminin yüzde 19.3’ünü rüzgardan elde ederek günlük bazdaki en yüksek üretim oranına ulaştık. Bu yıla geldiğimizde ise Nisan’da elde ettiğimiz elektriğin yüzde 9.8’ini rüzgârdan elde ederek aylık bazda tarihimizin en yüksek üretim oranını yakaladık. 6 Kasım’da ise 151 bin 372 megawattsaat (MWh) ile tarihimizin en yüksek günlük rüzgâr üretim rekorunu kırdık. Bu rekorlar gösteriyor ki; 2020’de rüzgarımız her geçen gün daha güçlü, her geçen ay daha enerjik esti. 2020 adeta rüzgâr enerjisinin yılı oldu” diye konuştu.

Yenilenebilir kaynaklar içerisinde rüzgarın kendileri için her zaman ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, “Rüzgâr kurulu gücümüzü son 18 yılda 400 kat artırarak bu özel ilgiyi de açıkça gösterdiğimize inanıyorum. Bu düşünceyle hareket ederek bu yıl 740 MW ilave rüzgâr enerjisi devreye aldık. Böylece toplam rüzgar enerjisi kurulu gücümüzü 8 bin 330 MW’a yükselttik. Ekim sonu itibariyle toplam kurulu gücümüzün yüzde 9’u ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün yüzde 17.5’i rüzgâr enerjisinden oluşuyor. Bu santrallerle 9.6 milyon hanenin elektrik tüketimi sağlanabilir. Ülkemizin dört bir yanındaki yatırım, girişim ve desteklerimizle bu oranı daha da yükselteceğiz. Türkiye’nin rüzgarını yelkenimize doldurarak üreten Türkiye hikayemize tam yol devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Rüzgar enerjisi vizyonunun önemli bir parçasını da YEKA RES projelerinin oluşturduğunu belirten Bakan Dönmez, “Hayata geçirdiğimiz YEKA RES-1 ve YEKA RES-2 yarışmalarımızla bir taraftan enerjimizi yeniliyor, diğer taraftan da tam anlamıyla bir teknoloji rüzgârı estiriyoruz. Unutmayalım, yerli ve yenilenebilir kaynakları, eğer yerli teknoloji kullanmadan üretirsek yine dışarıya bağımlı olduğumuz bir gerçek. Bunun için de yerli teknolojiye, başta Sanayi Bakanlığımız olmak üzere sanayimizin her kesiminin bu bakış açısıyla bakması bizim enerjideki bağımsızlığımızda en önemli araçlarımızdan birisi olacak. Ülkemizin birçok farklı bölgesinde hayata geçecek RES’lerimiz sayesinde ülke geneline yayılmış bir üretim ağı kuruyoruz. Sivas’tan Edirne’ye, Aydın’dan Eskişehir’e kadar geniş bir coğrafyada adeta rüzgar avlayacağız. Anadolu’nun rüzgarını enerjiye ve berekete dönüştüreceğiz” dedi.