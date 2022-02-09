Isparta'da hayat tamamen normale döndü! 10 yılda oluşan hasar 1 günde oluştu

Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle zor günlerin yaşandığı Isparta'da hayat normale döndü.

Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamada bulundu.

Bakan Dönmez dün gece itibariyle kalan 7 köye de elektrik verildiğini bildirerek, "Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez ayrıca Isparta'da elektrik faturalarının tahsilatının 1 ay süreyle erteleneceğini duyurmuştu.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A. Ş. (AEDAŞ) Isparta’da olumsuz hava koşulları sonrası yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin yaptığı açıklamada, yatırımların denetlenmediği iddialarının gerçek dışı olduğunu, ayrıca herhangi bir cezai yaptırım söz konusu olmadığını bildirdi.

"45 GÜNDE YAĞACAK KAR 11 SAATTE YAĞDI"

45 günde yağacak karın 11 saatte yağdığı belirtilen açıklamada, bazı yapılan haberlere karşı, "Hiçbir belge, bilgiye dayanmadan, tamamen bir algı oluşturmaya yönelik olarak yapılan” yayınlara karşı “yasal yollara” başvurma hakkımız saklı kalmak şartıyla, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur” denildi.

10 YILDA OLUŞAN ARIZA VE HASAR SAYISI 1 GÜNDE YAŞANDI

Meteoroloji ekibiyle temas halinde bir çalışma yürütüldüğünün ifade edildiği açıklamanın devamı ise şu şekilde:

“Elektrik dağıtım hizmetinde atmosferik olayların etkisi büyük olduğundan, kar, tipi, fırtına, sel gibi olağanüstü hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak için AEDAŞ’ın kendi bünyesinde özel bir meteoroloji ekibi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yakın temas halinde çalışmaktadır. Isparta’da 3 Şubat Perşembe günü başlayan yoğun kar yağışından önce AEDAŞ, meteorolojiden gelen uyarılar çerçevesinde bölgedeki araç ve saha personelini güçlendirerek ilk tedbirleri almıştır. Ancak kar yağışının beklenin de üzerinde olması ve normalde 45 günlük karın 11 saatte yağması nedeniyle havai şebeke üzerinde meydana gelen kar ve buz yükü, proje usul esaslarına göre yapılan şebeke tasarımının çok üzerinde bir yüklenmeye sebebiyet vermiştir. Bu durum da bazı dağıtım ve havai hat unsurlarının ağır hasar almasına yol açmıştır. Kırsal kesimde kar kalınlığının bazı bölgelerde 1-1,5 metreyi bulması, dağıtım hatlarında kar ve buz yükü nedeniyle doğan hasarlara ulaşmayı zorlaştırırken arızalara müdahaleleri güçleştirmiştir. Isparta’da 2021 yılında toplam arıza sayısı 1.100 iken, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Şubat Perşembe günü toplam 12 bin arıza ve hasar oluşmuştur. Bölgede 10 yılda gerçekleşen toplam arıza ve hasar sayısı 1 günde yaşanmıştır.”

