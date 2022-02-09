FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Isparta'da hayat tamamen normale döndü! 10 yılda oluşan hasar 1 günde oluştu

Isparta'da hayat tamamen normale döndü! 10 yılda oluşan hasar 1 günde oluştu

09.02.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Bakanı Fatih Dönmez Isparta'daki son durumu açıkladı. Bakan Dönmez, "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor" dedi.

Isparta'da hayat tamamen normale döndü! 10 yılda oluşan hasar 1 günde oluştu

Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle zor günlerin yaşandığı Isparta'da hayat normale döndü.

Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamada bulundu.
Bakan Dönmez dün gece itibariyle kalan 7 köye de elektrik verildiğini bildirerek, "Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez ayrıca Isparta'da elektrik faturalarının tahsilatının 1 ay süreyle erteleneceğini duyurmuştu.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A. Ş. (AEDAŞ) Isparta’da olumsuz hava koşulları sonrası yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin yaptığı açıklamada, yatırımların denetlenmediği iddialarının gerçek dışı olduğunu, ayrıca herhangi bir cezai yaptırım söz konusu olmadığını bildirdi.

"45 GÜNDE YAĞACAK KAR 11 SAATTE YAĞDI"

45 günde yağacak karın 11 saatte yağdığı belirtilen açıklamada, bazı yapılan haberlere karşı, "Hiçbir belge, bilgiye dayanmadan, tamamen bir algı oluşturmaya yönelik olarak yapılan” yayınlara karşı “yasal yollara” başvurma hakkımız saklı kalmak şartıyla, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur” denildi.

10 YILDA OLUŞAN ARIZA VE HASAR SAYISI 1 GÜNDE YAŞANDI

Meteoroloji ekibiyle temas halinde bir çalışma yürütüldüğünün ifade edildiği açıklamanın devamı ise şu şekilde:

“Elektrik dağıtım hizmetinde atmosferik olayların etkisi büyük olduğundan, kar, tipi, fırtına, sel gibi olağanüstü hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak için AEDAŞ’ın kendi bünyesinde özel bir meteoroloji ekibi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yakın temas halinde çalışmaktadır. Isparta’da 3 Şubat Perşembe günü başlayan yoğun kar yağışından önce AEDAŞ, meteorolojiden gelen uyarılar çerçevesinde bölgedeki araç ve saha personelini güçlendirerek ilk tedbirleri almıştır. Ancak kar yağışının beklenin de üzerinde olması ve normalde 45 günlük karın 11 saatte yağması nedeniyle havai şebeke üzerinde meydana gelen kar ve buz yükü, proje usul esaslarına göre yapılan şebeke tasarımının çok üzerinde bir yüklenmeye sebebiyet vermiştir. Bu durum da bazı dağıtım ve havai hat unsurlarının ağır hasar almasına yol açmıştır. Kırsal kesimde kar kalınlığının bazı bölgelerde 1-1,5 metreyi bulması, dağıtım hatlarında kar ve buz yükü nedeniyle doğan hasarlara ulaşmayı zorlaştırırken arızalara müdahaleleri güçleştirmiştir. Isparta’da 2021 yılında toplam arıza sayısı 1.100 iken, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Şubat Perşembe günü toplam 12 bin arıza ve hasar oluşmuştur. Bölgede 10 yılda gerçekleşen toplam arıza ve hasar sayısı 1 günde yaşanmıştır.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenleme açıklamasıSon dakika: Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenleme açıklaması
İndirim çabuk bitti! Ayçiçek yağı yeniden...İndirim çabuk bitti! Ayçiçek yağı yeniden...
Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’
Anahtar Kelimeler:
Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Son dakika: Elektrik faturası için 3 formül masada! Erdoğan talimat vermişti: Düzenleme geliyor…

Son dakika: Elektrik faturası için 3 formül masada! Erdoğan talimat vermişti: Düzenleme geliyor…

Ziraat Bankası son dakika açıkladı! Kredi borcuna yapılandırma…

Ziraat Bankası son dakika açıkladı! Kredi borcuna yapılandırma…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.