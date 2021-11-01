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Bakan Dönmez: Bir gemi fiyatına üç gemi aldık

01.11.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz, Kanuni, Fatih gemilerini 743 milyon dolara aldık. Bir gemi fiyatına üç gemi aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez: Bir gemi fiyatına üç gemi aldık

Bakan Dönmez ayrıca, "BOTAŞ’ta elektrik iletim tarafı ile gazın ticaretini yapanı ayrıştıracağız." dedi.

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Fatih Dönmez
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