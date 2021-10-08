Bakan Dönmez'den doğal gaz fiyatları açıklaması: Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir TV programında doğal gaz fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" açıklamasında bulundu. Bakan "Hane halkına ve küçük tüketiciye artan maliyeti tam yansıtmıyoruz." dedi.

"GEREKİRSE İLAVE GAZ ALIRIZ"

Bakan Dönmez, doğal gaz arzında bir sorun olmadığını belirtti. Dönmez, "Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır. yetkililer bu konuda bir sıkıntı olmayacağını belirtti" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez elektrik üretimiyle ilgili olarak da "Teknik alt yapı olarak herhangi bir sorun yok, kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı." dedi.



