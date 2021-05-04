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Bakan Dönmez'den 'enerji' açıklaması: EBRD ile iş birliğimiz kesintisiz sürüyor

04.05.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "EBRD ile iş birliğimiz kesintisiz sürüyor. EBRD, 4300 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinin hayata geçirilmesine katkı sağladı" dedi.

Bakan Dönmez'den 'enerji' açıklaması: EBRD ile iş birliğimiz kesintisiz sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "EBRD ile iş birliğimiz kesintisiz sürüyor. EBRD, 4300 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinin hayata geçirilmesine katkı sağladı" açıklamasında bulundu.

GÜÇ KAPASİTESİ YÜZDE 11 ARTTI

Bakan Dönmez, "Son 10 yılda yıllık ortalama yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesi artış oranı yüzde 11 oldu." dedi.

Dönmez, "2020'de devreye alınan toplam 2 bin 500 MW yeni hidroelektrik kurulu gücü ile dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, 99 MW yeni jeotermal kurulu güç ilavesiyle ise dünyada birinci sırada yer almıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Fatih Dönmez
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