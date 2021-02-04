Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Altın üretiminde büyük hedef

Bilecik’te katıldığı il kongresi sonrasında Söğüt ilçesine gelen Bakan Fatih Dönmez, burada Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti. Ardından 1.92 milyon onsluk altın rezervi bulunan alanda incelemeler yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bulunan rezervin önemine değindi. Bakan Dönmez, burada altın bulunan alandan alınan numunelere baktı.

"YILDA 100 YON ALTIN ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bu yıl 42 ton altın üretildiğine dikkat çeken Bakan Dönmez, “Son 5 yılda gerek Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), gerekse özel sektör eliyle yaklaşık 400 ton üretilebilir altın rezervi keşfi söz konusu oldu. Bunlar şu anda bildiğiniz gibi özel sektör ile üretime aldığımız yerlerde var. Geçtiğimiz yıl altın üretiminde bir rekor kırdık. 42 ton. Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram mertebesinde olan altın üretimimiz artık tonlarla ifade ediyoruz. Hedefimiz 5 yıl içinde 100 tona ulaşmak. Böylece dünya üzerinde 100 ton üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl bir başka rekorumuz daha vardı. Çok sevinerek söyleyemeyeceğimiz, altın ithalattın da önemli bir rekor kırılmış oldu. Neredeyse 25 milyar dolarlık bir ithalat söz konusu oldu. Kuyum sektörü dünyada, özellikle Türkiye açısından sevindirici, sanatkârlarımız sayesinde külçe halinde getirdiğimiz altını, işleyip dünyaya ihraç ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 42 tonluk altın üretimiyle ekonomiye 2 buçuk milyar dolarlık katkı sağlamış olduk. Bu sektörde 13 bin kişi istihdam ediyoruz. Üzerinde özellikle durduğumuz husus, madeni kurallara uygun olarak yapacaksınız. Hem çevreye, hem de çevredeki inşalarımıza saygılı bir şekilde bu işletmeleri yaparsak ekonomiye gerekli katkıyı sağlamış olur” dedi.