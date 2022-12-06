FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Dönmez'den heyecanlandıran sözler! "Açıkladığımızda göreceksiniz! En büyük keşiflerden birisi..."

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran sözler! "Açıkladığımızda göreceksiniz! En büyük keşiflerden birisi..."

06.12.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı canlı yayında petrol keşifleriyle heyecanlandıran ifadeler kullandı. Şırnak'ta yapılan petrol arama çalışmalarına ayrı parantez açan Bakan Dönmez, "Açıkladığımızda da göreceksiniz son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden birisi olabilir. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var." dedi.

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran sözler! "Açıkladığımızda göreceksiniz! En büyük keşiflerden birisi..."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Şırnak'ta yapılan petrol keşfine ilişkin "Açıkladığımızda da göreceksiniz son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden birisi olabilir. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var." dedi.

a1

KUYU SAYISI İÇİN HEDEF 10

Dönmez, katıldığı 24 TV'nin "Yüz Yüze" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şırnak'ta yapılan petrol arama çalışmalarına ilişkin konuşan Bakan Dönmez, o bölgelerde yaklaşık bir yıldır sismik araştırmalarına yoğunluk verildiğini söyledi.

Dönmez, daha önce güvenlik nedeniyle petrol arama çalışmalarının güvenli bir şekilde yapılamadığını kaydederek, "Hamdolsun askerlerimizin, güvenlik personelimizin orada artık terörü temizlediği bölgelerde şimdi sismik araştırmalarımızı yaptık ve sondajlarımızı yaptık. İşte bu bahsedilen Şırnak'taki, Gabar Dağı ve civarında şu anda dört kuyuda günlük 1200-1300 varil civarında üretimimiz var. Orada kuyu sayımızı 10 ve üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

a2

"KARADAKİ EN BÜYÜK KEŞİF OLABİLİR"

Gabar Dağı'nın bir başka bölgesinde yürütülen sismik çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğuna işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Orada keşif amaçlı sondajlarımızı yapacağız, ümitliyiz. Bazı rakamlar telaffuz ediliyor ama netleştirmeden de açıklamak istemiyoruz. Çünkü bir rakam telaffuz ettiğimizde doğruluğuna emin olmamız lazım ama ümitliyiz açıkçası, onu söyleyeyim. Açıkladığımızda da göreceksiniz son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden birisi olabilir. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Biraz daha bekleyelim. Çalışmalar tamamlanınca inşallah onu da açıklayacağız."

Dönmez, o bölgeye Şehit Esma Çevik'in adının verildiğini anımsatarak "Orada şu anda 4 kuyuda üretim var. Beşinci kuyuda sondaj tamamlandı. Arkadaşlar üretime alacaklar. Oradaki günlük üretimimiz şu anda 5 bin, 6 bin varil civarında. Peki Türkiye'nin toplam üretimi ne kadar? Biz 1200 kuyudan günlük 65 bin varil petrol üretiyoruz. Bu sahaya ilişkin rezerv tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra kaç kuyu daha açabiliriz. Buna bakacak arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.

Bir ilde petrol aranacak! Bir ilde petrol aranacak!

"PETROL KALİTESİ OLDUKÇA İYİ"

İlk 5 kuyuda yakalanan üretim rakamlarının artabileceğini de kaydeden Dönmez, "Petrolün kalitesi de oldukça iyi. Dolayısıyla bizim o bölgede biraz daha yoğunlaşmamız gerekiyor. Sondaj ekiplerimizi o bölgeye yönlendirdik. Onlar da inşallah çalışmalarını tamamlayacaklar. Sonrasında bu rezerve ilişkin rakamları kamuoyumuzla paylaşmış olacağız." dedi.

Bakan Dönmez, rezervle ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından yıl sonu veya gelecek yılın başında açıklamanın yapılabileceğine işaret etti.

Petrol sert düştü! Gözler akaryakıt fiyatlarında Petrol sert düştü! Gözler akaryakıt fiyatlarında

YUSUFELİ BARAJININ ÖNEMİ

Son dönemde devreye alınan Yusufeli Barajı'na değinen Bakan Dönmez, "Şu anda su tutmaya başladı. Yusufeli Barajı, 568 megavatlık kurulu güce sahip. Yıllık 1,7 milyar kilovatsaat civarında elektrik üretimi yapabilecek." dedi.

Dönmez, Yusufeli'nin mayısın sonu gibi ilk üretime başlayacağını ve Elektrik Üretim AŞ tarafından devreye alınacağının altını çizerek, "Orası kabaca 2,5 milyon insanımızın elektriğini tek başına karşılayabilecek bir potansiyele sahip. Yıllık 5 milyar lira civarında bir geliri olacak." diye konuştu.

Yusufeli'de baraj nedeniyle bölgenin taşınması, altı yapı ve konutlara harcanan paranın yaklaşık 35 milyar lira olduğuna işaret eden Bakan Dönmez, projenin kendisini 7 yılda amorti edeceğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kavcıoğlu'ndan gıda fiyatları açıklaması! 'Bu aydan itibaren...'Kavcıoğlu'ndan gıda fiyatları açıklaması! 'Bu aydan itibaren...'
Akaryakıtta inişli çıkışlı ibre: Motorine indirim geliyor! Akaryakıtta inişli çıkışlı ibre: Motorine indirim geliyor!
Asgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacakAsgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacak
Anahtar Kelimeler:
Şırnak Fatih Dönmez Petrol

En Çok Okunan Haberler

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

Altın alacaklar 7 Aralık’a dikkat! Beklenen gün geldi! İslam Memiş “Hayırlı olsun” diyerek açıkladı

Altın alacaklar 7 Aralık’a dikkat! Beklenen gün geldi! İslam Memiş “Hayırlı olsun” diyerek açıkladı

Asgari ücret zammı için ilk kez bu mesaj geldi!

Asgari ücret zammı için ilk kez bu mesaj geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.