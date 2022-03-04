Bakan Dönmez'den Isparta açıklaması: Tüm yaptırımları uygulayacağız

Isparta'nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu.
Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden kent merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor.
Kesintilere ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız'' dedi. (AA)
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