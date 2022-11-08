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Bakan Dönmez'den "Kışı rahat geçireceğiz" mesajı! "Depolarımızı kullanmaya daha başlamadık"

08.11.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz stokuyla ilgili açıklamasında "Kışa hazırız" mesajı verdi. Libya ile imzalanan hidrokarbon anlaşmasına değinen Bakan Dönmez, "Oradan çıkarılacak petrol ve gaz başta o ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak" diye konuştu. Dönmez ayrıca Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı karaya ulaştırmak için yapımı süren boru hattında gelinen son noktayı duyurdu.

Bakan Dönmez'den "Kışı rahat geçireceğiz" mesajı! "Depolarımızı kullanmaya daha başlamadık"

Bakan Dönmez, gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak sorularını yanıtlandırdı. Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gazın Zonguldak'ın Filyos beldesinde karaya çıkarılması için boru hattının yapımı sürerken Bakan Dönmez gelinen son aşamayı "Yüzde 97 tamamlandı" diyerek duyurdu.

"KIŞA HAZIRIZ, DEPOLARIMIZ TAM DOLU"

TRT Haber canlı yayınına konuk olan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Kışa hazırız. Depolarımız tam dolu şekilde. Daha depolarımızı kullanmaya başlamadık. Depolarımız sayesinde kışı rahat geçireceğiz.

""BUNDAN MEMNUN OLMAYAN ÜLKELER VAR"

  • (Libya ile hidrokarbon anlaşması) "Bundan memnun olan ve olmayan ülkeler var. O onların bileceği bir şey. Bundan diğer ülkelerin çekinmemesi gerekiyor. Orada çıkarılacak petrol ve gaz (hidrokarbon ürünleri) başta o ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak. Aslında bu tip çalışmalar arz tarafında üretim artışı sağlayarak sadece iki ülkenin menfaatine değil, bölgesel hatta küresel olarak enerji krizinin çözümüne önemli derece katkı sağlayacak."

"YÜZDE 97 TAMAMLANDI"

  • Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için deniz altında yapılan boru hattı yüzde 97 tamamlandı.
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Fatih Dönmez

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