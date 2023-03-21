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Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik ve doğal gaz faturası borçları silindi! 4,08 milyar liralık destek...

21.03.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremzedelerin elektrikte 3,13 milyar lira, doğal gazda 953 milyon lira olmak üzere doğrudan destek tutarı olmak üzere 4,08 milyar liralık faturanın silindiğini bildirdi.

Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik ve doğal gaz faturası borçları silindi! 4,08 milyar liralık destek...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde evi veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı vatandaşların depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğal gaz faturaları silindiğini duyurdu.

"Bu kapsamda, elektrikte 3,13 milyar lira, doğalgazda 953 milyon lira olmak üzere doğrudan destek tutarı 4,08 milyar lira" diyen Bakan Dönmez açıklamasının devamında, "Adıyaman, Hatay, Malatya ve K.Maraş’ın tamamıyla G.Antep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremde zarar görmeyen yüksek tüketimli sanayi ve ticarethane aboneleri haricinde tahakkuk ve tahsilatlar da 31 Mayıs’a kadar ertelendi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Haziran’dan itibaren tanzim edilecek faturaların faiz uygulanmadan 6 eşit taksite bölüneceğini belirten Dönmez, "Hem deprem bölgesinde hem de deprem bölgesi dışında yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteğimiz sürecek. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz" dedi.

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