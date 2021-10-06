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Bakan Dönmez duyurdu: Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı

06.10.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket ettiğini sosyal medya üzerinden bildirdi.

Bakan Dönmez duyurdu: Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı

Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket etti.

BAKAN DÖNMEZ DUYURDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket etti. Gemimiz, kule montaj işlemlerinin ardından Karadeniz'in derinliklerine doğru dümen kıracak. Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun." ifadelerini kullandı.

Yavuz sondaj gemisi, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı.

TPAO'nun envanterine kayıtlı Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak.

Karadeniz'de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Dönmez
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