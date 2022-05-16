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Bakan Dönmez tarih verdi! 19 Mayıs'ta geliyor...

16.05.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin dört bir yanında petrol ve doğal gaz aramaları devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dördüncü sondaj gemisi ile ilgili son dakika gelişmesini paylaştı. Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye’de olacak. Sondaj hazırlıkları için Mersin Taşucu’nda yaklaşık 2 ay kalacak. Daha sonra gerekli çalışmaların ardından inşallah en kısa sürede ilk sondajına başlayacak" dedi.

Bakan Dönmez tarih verdi! 19 Mayıs'ta geliyor...

Karadeniz’deki 540 milyar metreküplük doğal gaz için bugün yeni bir açıklama geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dördüncü sondaj gemisinin geleceği tarihi duyurdu.

Bakan Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak. Sondaj hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak. Daha sonra gerekli çalışmaların ardından inşallah en kısa sürede ilk sondajına başlayacak" ifadelerini kullandı.

İLK GÖREV YERİ DOĞU AKDENİZ

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin’in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, "İki sismik gemimiz envanterde bulunuyor. Dördüncü sondaj gemimiz Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz için planlandı" diye konuşmuştu.


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