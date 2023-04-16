Bakan Dönmez yerinde inceledi! Karadeniz gazı için geri sayım başladı, günler kaldı

Karadan 170 kilometre açıkta olup, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin karaya getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Denizde 2 bin 500, karada 8 bin kişinin mesai yaptığı projede, 20 Nisan'da yerli gaz kara ile buluşacak.

BAKAN DÖNMEZ HAVADAN İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı tören öncesi Bakan Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tesiste hazırlıkları havadan inceledi, ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den detaylı bilgi aldı.

Dönmez'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.

(DHA)

