FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Dönmez yerinde inceledi! Karadeniz gazı için geri sayım başladı, günler kaldı

Bakan Dönmez yerinde inceledi! Karadeniz gazı için geri sayım başladı, günler kaldı

16.04.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 20 Nisan'da yerli Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk noktada incelemelerde bulundu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den detaylı bilgi alan Bakan Dönmez'e Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.

Bakan Dönmez yerinde inceledi! Karadeniz gazı için geri sayım başladı, günler kaldı

Karadan 170 kilometre açıkta olup, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin karaya getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Denizde 2 bin 500, karada 8 bin kişinin mesai yaptığı projede, 20 Nisan'da yerli gaz kara ile buluşacak.

1

BAKAN DÖNMEZ HAVADAN İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı tören öncesi Bakan Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tesiste hazırlıkları havadan inceledi, ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den detaylı bilgi aldı.

2

Dönmez'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.

3

AK Partili isim: "Maliye Bakanlığımızı uyarıyorum" AK Partili isim: "Maliye Bakanlığımızı uyarıyorum"

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fahiş fiyat artışı için harekete geçildi: 'Yüzde 10' kararı!Fahiş fiyat artışı için harekete geçildi: 'Yüzde 10' kararı!
Erdoğan'ın çağrısı sonrası yeni açıklama: "Kamu bankaları..."Erdoğan'ın çağrısı sonrası yeni açıklama: "Kamu bankaları..."
Evini güçlendirene 320 bin, yeniden yapana 1.25 milyon TL!Evini güçlendirene 320 bin, yeniden yapana 1.25 milyon TL!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Dönmez doğal gaz

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

Flaş iddia: 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı'

Flaş iddia: 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı'

Yıllar önce Şenol İpek ile cinsel ilişki yaşamadığı ispat etmek istemişti! Bekaret yanıtı

Yıllar önce Şenol İpek ile cinsel ilişki yaşamadığı ispat etmek istemişti! Bekaret yanıtı

Herkes bu olasılığı konuşuyor! Oy oranları...

Herkes bu olasılığı konuşuyor! Oy oranları...

Fahiş fiyat artışı için harekete geçildi: 'Yüzde 10' kararı!

Fahiş fiyat artışı için harekete geçildi: 'Yüzde 10' kararı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.