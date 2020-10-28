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Bakan duyurdu! 2020-2021 yılı kredi ve burs başvuruları başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.10.2020 10:04 | Son Güncelleme

​Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan duyurdu! 2020-2021 yılı kredi ve burs başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

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