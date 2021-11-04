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Bakan duyurdu! Balıkçılara destek ödemesi iki katına çıkarıldı

04.11.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Marmara Denizi’ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarını iki katına çıkardık. Marmara’da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu" dedi. Destekleme ödemelerinin yarın yapılacağını da duyurdu.

Bakan duyurdu! Balıkçılara destek ödemesi iki katına çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara destekleme ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarını iki katına (2 bin- 2 bin 900 TL'ye) çıkardık. Marmara'da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu. Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon TL destekleme ödemesini 5 Kasım Cuma günü yapacağız" ifadelerini kullandı.


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