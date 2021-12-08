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Bakan duyurdu! Evde bakım, engelli ve yaşlılık (65 yaş) aylığı hesaplara yatmaya başladı

08.12.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi. Bakan Yanık, 530 binin üzerinde kişiye verilen destek ödemesinin 1,13 milyar TL’yi aştığını bildirdi.

Bakan duyurdu! Evde bakım, engelli ve yaşlılık (65 yaş) aylığı hesaplara yatmaya başladı

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşlara yönelik politikaları, aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirtti.

"VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1,13 milyar TL’yi aşan bir ödeme yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, “Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ödemelerin PTT aracılığıyla yapılacağını anımsatan Bakan Yanık, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edilebileceğini belirtti. Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

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500 BİN LİRA YENİ DESTEK

Bakan Derya Yanık, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sel sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak aktardık. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz sahada hayat normale dönene kadar vatandaşlarımızın yanında olacak" dedi. (İHA)

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