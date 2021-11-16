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Bakan duyurdu! Evde bakım, engelli ve yaşlılık (65 yaş) aylığı hesaplara yatmaya başladı

16.11.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi. Bakan Yanık 530 binin üzerinde kişiye verilen destek ödemesinin 20 Kasım'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşlara yönelik politikaları, aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların ailelerinin yanında desteklenmesinin öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Yanık, şunları kaydetti;

"530 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZA EVDE BAKIM YARDIMI VERİYORUZ"

"Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Ailelerinin yanında kalan engellilere, gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an 530 binin üzerinde vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz."

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Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1798 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

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ÖDEMELER 20 KASIM'A KADAR YAPILACAK

Bakan Yanık, "Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için kasım ayında toplam 964 milyon lira ödeme yapacağız. Ödeme 20 Kasım'a kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı. (AA)

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