Bakan duyurdu! Kanuni, Karadeniz'e açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisine ilişkin olarak "Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor! Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak." dedi.

Bakan Dönmez, "Fatih, Tuna-1'den sonra Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1'de yeni sondajına başladı ve şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indik." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor!..



Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak.#KaradenizdeKanuniDevri pic.twitter.com/cEw2A0ISiy — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 13, 2020



