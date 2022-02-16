Bakan duyurdu: Karadeniz'de üçüncü arama sondajı başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisinin Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında üçüncü sondajına başladığını duyurdu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geminin deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arama çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Söz konusu kuyunun adının Karasu-1 olduğunu kaydeden Dönmez, "Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız."

Yeni kuyu, yeni heyecan????????



Şimdi sıra Karasu-1'de.????



???? Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz’deki 3. arama sondajına başladı.



Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin m. derinde ~2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek.



Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız???????? pic.twitter.com/Zd04WZvcNd — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) February 16, 2022



