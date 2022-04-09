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Bakan duyurdu: O paralar hesaplara yattı!

09.04.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosya Politikalar Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Derya Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için nisan ayında toplam 239 milyon Türk Lirası SED’i hesaplara yatırdık” açıklamasında bulundu.

Bakan duyurdu: O paralar hesaplara yattı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ihtiyaç sahibi ailelere nisan ayında toplam 239 milyon Türk Lirası Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödendiğini bildirdi.

Bakan Yanık, çocukların ve ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesine önem verdiklerini ifade etti. Bakanlığın çocukların okul masraflarıyla diğer ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sağladığını belirten Yanık, bu hizmetle ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi ve çocukların aileleri yanında büyümesini amaçladıklarını vurguladı.

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HER ÇOCUK İÇİN 650 LİRA DESTEK

SED çerçevesindeki her bir çocuk için aylık ortalama bin 650 Türk Lirası destek sağlandığını kaydeden Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için nisan ayında toplam 239 milyon Türk Lirası SED’i hesaplara yatırdık” dedi.

Bakan Yanık, “SED’den yararlanan çocuklarımız için ayrıca birçok sosyal ve kültürel etkinlik de düzenliyoruz. Çocuklarımızı maddi ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de destekleyerek diğer akranları gibi sosyal hayata katılmalarını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Yanık ayrıca SED hizmetinden yaklaşık 147 bin çocuğun yararlandığını da belirtti.


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