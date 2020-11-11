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Bakan duyurdu! Rüzgardan elektrik üretiminde rekor

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.11.2020 11:05 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım'da rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldığını bildirdi.

Bakan duyurdu! Rüzgardan elektrik üretiminde rekor

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektrik üretim çarklarımız sonbahar rüzgarlarıyla çok daha hızlı dönüyor. 6 Kasım Cuma günü 151 bin 325 megavatsaatle rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık." ifadelerini kullandı.

Dönmez'in elektrik üretim verilerine ilişkin paylaştığı grafiğe göre, 6 Kasım'da günlük elektrik üretimi 870 bin 714 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti. Bu üretimin 227 bin 630 megavatsaatini doğal gaz santrallerinin, 193 bin 453 megavatsaatini ithal kömür ve 134 bin 775 megavatsaatini linyit santrallerinin üretimi oluşturdu.

Söz konusu tarihte, rüzgar santrallerinden elektrik üretimi 151 bin 325 megavatsaat olurken, hidroelektrik santrallerinde 90 bin 922, güneş enerjisi santrallerinde 30 bin 711, jeotermal santrallerde 26 bin 421 ve biyokütle santrallerinde 14 bin 661 megavatsaat üretim yapıldı.

Kalan 817 megavatsaatlik kısım diğer kaynaklardan üretildi.

KAYNAK:AA

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