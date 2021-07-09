FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Elvan, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

Bakan Elvan, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

09.07.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile görüştüklerini belirterek, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

Bakan Elvan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştüklerini bildiren Elvan, şunları kaydetti;

"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik.

Son dakika: AK Parti'den ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi AK Parti'den ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
On binlerce çalışanın tavan ücreti belli olduOn binlerce çalışanın tavan ücreti belli oldu
PARTNERÜnlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!Ünlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!
Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunulduYeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu
Anahtar Kelimeler:
Lütfi Elvan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

TCMB anketi yayımladı!

TCMB anketi yayımladı!

Nakdi ücret desteği bugün son kez hesaplarda!

Nakdi ücret desteği bugün son kez hesaplarda!

Dev şirketten çalışanlarına 13 bin TL ikramiye!

Dev şirketten çalışanlarına 13 bin TL ikramiye!

Balıkçıların vazgeçilmezi kilosu ise el yakıyor

Balıkçıların vazgeçilmezi kilosu ise el yakıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.