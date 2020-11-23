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Bakan Elvan'dan iş dünyasına mesaj: Adımlarımızı hızla atacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya gelmesine ilişkin, "Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp, adımlarımızı hızla atacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Elvan'dan iş dünyasına mesaj: Adımlarımızı hızla atacağız

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanı Gül ile bir araya geldiklerini aktardı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin de bilgi veren Elvan, "İş dünyası ve STK’ler ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp, adımlarımızı hızla atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Elvan, bakanlığının bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında, "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla, TOBB'la, TÜSİAD'la, MÜSİAD'la, DEİK'le, TİM'le ve benzeri tüm kuruluşlarla bir araya geleceğiz. Dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar, bunları teker teker konuşacağız, tartışacağız. Ortak bir akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Reisin ve damadının bıraktığı enkazı hızlı bir kaç adımla toplayacağınızı mı sanıyorsunuz. Sizede yazık tabi..Albayrakçılar ne oldu neredesiniz bir görelim sizi. Allah yardım etsin bizlere vAllah..
ha ha ha. gülmekten baska bi yorumum yok 19 yildir ne yapiyordunuz.
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