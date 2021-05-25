Bakan Elvan'dan önemli açıklamalar: Kripto düzenlemesinde vergilendirme de var!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto varlıklara ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, farklı ülke uygulamalarının incelendiğini de anlattı. Elvan, “Üzerinde çalıştığımız alanlar ise; kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor” değerlendirmesini yaptı. PANDEMİ DESTEKLERİ MİLLİ GELİRİN YÜZDE 3'ÜNÜ GEÇECEK Bakan Elvan, Bloomberg'e verdiği söyleşide, pandemi desteklerinin milli gelirin yüzde 3'ünü geçeceğini söyledi. Pandemi sürecinin merkezi yönetim bütçesine bugüne kadar getirdiği yükün yaklaşık 79 milyar TL olduğunu, bu rakamın yıl sonunda 109 milyar TL’ye ulaşabileceğini kaydeden Elvan, “Merkezi Yönetim Bütçesi, İşsizlik Sigortası ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destek Fonu’ndan toplam 136 milyar TL harcadık. Yıl sonuna kadar da bu tutar 182,7 milyar TL’ye ulaşmış olacak. Bahsettiğim bu tutarın milli gelirin %3’ünü aşmasını bekliyoruz” diye konuştu. Elvan, 315 milyar TL’ye ulaşan kredi paketleriyle sağlanan desteğin de milli gelirin %6’sına ulaştığını aktardı.

InvestorsHub'dan Chambers: Bitcoin önce 10 bin doları sonra 120 bin doları görebilir "ÖDEMELER DENGESİ TARAFINDA BİR SORUN GÖRMÜYORUZ" Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Elvan, turizm ile ilgili hedeflerin gerçekleşmemesi durumunda bunun cari açığı nasıl etkileyeceği sorusunu yanıtlarken, “Ödemeler dengesi tarafında bir sorun görmüyoruz” dedi. Aşılama sürecinin önümüzdeki ay hızlanmasıyla birlikte turizmde de bir canlanma beklediklerini anlatan Elvan, “İlk kez Türkiye olarak 200 milyar dolar ihracata ulaşacağımızı öngörüyoruz. Yıl sonu için 22 milyar dolar ile 25 milyar dolar arasında bir cari açık bekliyoruz” dedi. İSTİHDAM TEŞVİKLERİ REVİZE EDİLECEK Pandemi sürecinde artan işsizlik baskısı ve buna karşı atılacak adımları da değerlendiren Elvan, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği kapsamında toplam 9 milyon 546 bin kişiye 55 milyar TL tutarında destek sağlandığını, haziran sonu itibarıyla bu rakamın 67,5 milyar TL’ye ulaşacağını söyledi. İstihdamı iyileştirmeye yönelik adımların beş başlıkta atılacağını anlatan Elvan, istihdam teşviklerinin revize edileceğini, ek istihdama finansman desteği verileceğini, istihdam taahhüdünü yerine getiren firmaya her bir istihdam için 1 yıllık SGK ve İşsizlik Sigortası primlerinin kredi faiz bakiyesinden düşüleceğini anlattı.