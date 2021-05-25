InvestorsHub'dan Chambers: Bitcoin önce 10 bin doları sonra 120 bin doları görebilir

Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca beş birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden iki tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı. Kitco News’ten David Lin’e konuşan InvestorsHub’dan Clem Chambers, Bitcoin’in alım satım modelinin “patlama, balon, çöküş” döngülerinden oluştuğunu söyleyerek çarpıcı tahminini paylaştı.

'KRİPTO KIŞI'

Bitcoin'in 20 bin dolar seviyesine kadar düşebileceğini öngören Chambers, bu düşüşle birlikte 'kripto kışının' gelebileceğini söyledi. Chambers konuya yönelik açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Kısa vadede, gerçekten düşüyorum. Ve sonra, uzun vadede gerçekten yükselişe geçiyorum. Bitcoin’in son on yıldaki grafiğine bakarsanız, patlama, kabarcık, düşüş, patlama, kabarcık, düşüş. Ve böylece, kısa vadede, bir baskın içindeyiz ve daha da aşağıya inecek. Ve sonra geçen seferki gibi bir kripto kışı olacak ve sonra patlama… Fiyat çatıdan geçecek, yine 2017’de olduğu gibi…

BITCOIN'DE SONRAKİ ZİRVE 120 BİN DOLAR

Bu, madencilerin ödüllerinin yarıya düştüğü zamandır. Yani yeni kripto paraların arzı yarıya iner ve bu da fiyatı yükseltir. Şimdi fiyat yükseldiğinde, herkes FOMO alır ve birikir ve çatıdan geçer. Bir sonraki zirvede fiyat 120 bin dolara çıkacak. Ancak bu durum, fiyat 10.000 – 20.000 dolara geri döndükten sonra olacak.