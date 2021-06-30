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Bakan Elvan duyurdu! İki yeni KGF desteği geliyor

30.06.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum" dedi. Bakan Elvan, "Ödeme güçlüğü çeken firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan duyurdu! İki yeni KGF desteği geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum" dedi. Bakan Elvan, "Ödeme güçlüğü çeken firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan açıklamasında, "İhracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi, küçük ölçekli firmaya ilave işe aldığı her kişi için KGF kefaletiyle kredi sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan
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