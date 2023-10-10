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Bakan Ersoy duyurdu: 'Gerekli olan yatırım desteğini vereceğiz'

10.10.2023 14:30 | Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, el birliğiyle Uludağ'ı tekrar eski ışıltılı günlerine döndüreceklerini belirterek, "Burası çok önemli bir merkez. Hak ettiği yere tekrar gelmesi gerekiyor. Gerekli yatırım desteğini vereceğiz" dedi.

Bakan Ersoy duyurdu: 'Gerekli olan yatırım desteğini vereceğiz'

Uludağ'daki bir otelde turizm sektöründen temsilcilerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Uludağ alanında farklı kurumlara tanınmış idari yetkilerden kaynaklanan yetki karmaşasının ziyaretçiler ve yatırımcılar bakımından çok uzun ve ağır bürokratik süreçlerin yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, bu eşsiz alanın hak ettiği şekilde korunması, kullanılması ve turizm açısından nitelikli standartlarda planlanmasının yapılması amacıyla Uludağ Alan Başkanlığını kurduklarını dile getirdi.

7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanun'la sınırları belirlenen bölgede yetkinin Uludağ Alan Başkanlığına verildiğini, alanın tek elden yönetilmesi sağlanarak yetki karmaşasının önüne geçildiğini vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"Başkanlık hizmet birimleri oluşturularak komisyon üyeleri görevlendirilmeleri tamamlandı. Uludağ Alan Komisyonu 7 Eylül tarihinde ilk toplantısını yaparak geçiş dönemi koşulları belirlenmiştir. 47 kişilik personel alımı Resmi Gazete'de yayımlanmış, alıma ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Aralık ayı itibarıyla boş kadroların tamamı doldurulacaktır. Uludağ Alan Planlarının hazırlanması amacıyla öncelikle doğal ve çevresel değerlerin korunmasına yönelik etüt çalışmaları başta olmak üzere gerekli projelendirme, araştırma ve incelemelere ilişkin çalışmalar tamamlanarak üst ölçekli planlar ile koruma amaçlı imar planlarının 2 yıl içerisinde yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir. Bunu hızlandırdığımız kadar en hızlı şekilde yapacağız. Uludağ alanında 2024 yılında yapılacak yatırımlara ilişkin çalışmalar ise hız kesmeden devam etmektedir. Bunlar arasında suni karlama, otopark düzenlenmesi, muhtelif işler ile alan planları yer almaktadır."

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının Uludağ Alan Başkanlığına Bülent Çınar Çavuş'un atandığını hatırlattı.

Bölgeye ciddi mesai vereceklerine dikkati çeken Ersoy, "El birliğiyle burayı tekrar eski ışıltılı günlerine geri getireceğiz. Burası çok önemli bir merkez. Hak ettiği yere tekrar gelmesi gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz yatırımlarla ilgili sorumluluklarımızın farkındayız. Biz gerekli yatırım desteklerini de vereceğiz. İnşallah hızlı bir şekilde burayı eski ışıltılı günlerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

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kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy

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