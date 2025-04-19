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Bakan Göktaş doğum destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
19.04.2025 10:47
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi kapsamında yeni düzenlemeler hakkında bilgi veriyor. Canlı yayına konuk olan Bakan Göktaş, doğum destek ödemelerinin Mayıs ayı itibarıyla hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Bakan Göktaş doğum destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNNTÜRK canlı yayınına konuk oldu. Göktaş Aile Yılı kapsamındaki desteklere değinirken aynı zamanda yeni projeler ile ilgili açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Göktaş'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün alarm seviyesindeyiz. Bugün doğurganlık hızımız 1.51 hızında. Nüfusun kendini yenileme oranı 2.1'dir. Şu an Türkiye kendini yenileyemiyor, yaşlanıyoruz. Çoklu programlar hayata geçiriyoruz. 2023 yılında doğurganlık hızımız 1.62'ydi. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünde aileyi merkeze alan bir konuşma yaptı.

  1. Aile Şura'mızı gerçekleştirdik. 81 ilimizde 15 bin vatandaşımızla bir araya geldik. Aileyi koruma ve eylem planımızı hayata geçirdik.

DOĞUM DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Doğum destek sistemimizi güncelledik. İlk doğan çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek. İkinci çocuğa aylık 1500 TL çocuk 5 yaşına kadar annenin hesabına destek. Üçüncü çocuk için annenin hesabına ayda 5 bin TL destek. 169 bin 921 başvuru aldık.

İlk ödemeyi annelerin hesabına Mayıs ayında yatıracağız. Birinci çocuk oranı yüzde 43. En çok başvuru İstanbul, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa.
Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum mahinur özdemir
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