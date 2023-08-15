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Bakan Göktaş duyurdu: ‘Bugün hesaplara yatırıyoruz!’

15.08.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. Göktaş açıklamasında “Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4,3 milyar TL destek vereceğiz” dedi.

Bakan Göktaş duyurdu: ‘Bugün hesaplara yatırıyoruz!’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Göktaş, bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,3 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

Türkiye Aile Destek Programı’nın 2022 yılında hayata geçirildiğini ve geçtiğimiz ay yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle bir yıl daha uzatıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, destek kapsamında hanelere bu yıl içerisinde 30,6 milyar TL ödeme yaptıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının ise 43,7 milyar TL’yi aştığını kaydetti.

Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemi yürüttüklerini belirten Bakan Göktaş, “Büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelerin gelirlerine göre 850 TL – 1.250 TL arasında destek sağladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4,3 milyar TL destek vereceğiz” diye konuştu.

Ekim 2022’de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği’nin Türkiye Aile Destek Programı’na eklendiğini hatırlatan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

“Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize aylık 350 TL- 650 TL tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize aylık 112 TL - 225 TL arasında ödeme yapıyoruz.”

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