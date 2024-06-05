Bakan Göktaş duyurdu! Destek ödemesi yüzde 40 artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğinde artışa gidildiğini belirtti.

"YÜZDE 40 ORANINDA ARTIRIYORUZ"

Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için sağlık raporlarında öngörülen günlük kullanım adedi doğrultusunda aylık olarak sağladığımız 'Çocuk Hasta Alt Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi' fark bedeli ödeme desteğini yüzde 40 oranında artırıyoruz. Hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





