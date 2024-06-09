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Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engellilerin haziran aylıkları hesaplara yatırıldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.06.2024 11:06
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Yaşlı ve engellilerin haziran aylıkları hesaplara yatırıldı. Aile ve Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aylıkların toplam tutarının 4.8 lira olduğunu duyurdu.

Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engellilerin haziran aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylığının hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, toplumsal hayata etkin katılımları ve bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlıların yanlarında olduklarını vurguladı.

Bu kapsamda, haziran ayı için yaklaşık 2,7 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 4,8 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

(AA)

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