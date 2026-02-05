Bakan Göktaş: "Vatandaşlarımızın ev sahibi olma hayalini "Yüzyılın Konut Projesi" ile gerçek kılıyoruz"

Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da TOKİ aracılığıyla yapılan 4 bin 370 konutun hak sahiplerine teslim törenine katıldı. Şehit Kerim Üye Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Göktaş, Türkiye'nin her yerinde dayanıklı yuvaları kararlılıkla inşa ettiklerini ifade etti. Bakan Göktaş, "81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz 500 bin sosyal konut bu projelerden sadece biridir. Sosyal konutlar, şehirlerimizin planlı büyümesini sağlayan; mahalle kültürünü güçlendiren bir yatırımdır. Bugün de hep birlikte Afyonkarahisar'ımızda 4 bin 370 konutun hak sahiplerini belirleyeceğiz.

Bu projede engelli ve şehit yakınlarımız için de özel bir kontenjan ayrıldı. Böylece 81 ilimizin tamamında, vatandaşlarımızın ev sahibi olma hayalini ‘Yüzyılın Konut Projesi' ile gerçek kılıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, bir evi sıcak bir yuvaya dönüştüren, güçlü aile bağları, komşulukla büyüyen dayanışma, bir dayanışma iklimdir" dedi.

"ŞEHRİMİZE YAKLAŞIK 139 MİLYAR LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Afyonkarahisar'da son yıllarda yapılan yatırımlardan da bahseden Bakan Göktaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın kıymetli destekleriyle, Afyonkarahisar'ımızı yeni yatırımlarla güçlendirmeye, öncü şehirlerimizden biri haline getirmeye gayret ediyoruz. Bu süre zarfında şehrimize yaklaşık 139 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların her biri Afyonkarahisar'ın kalkınmasını hızlandıran, istihdamı artıran ve hemşerilerimizin hayat kalitesini yükselten kalıcı eserlerdir. Bu yatırımların her biri ulaşımı ve altyapıyı güçlendiren; yaşam konforunu yükselten kapsamlı bir hamledir. Tarımda, sanayide üretimi büyüten Afyonkarahisar'ın ekonomisine yeni bir ivme kazandıran projelerdir. Sosyal alanda aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza

yönelik hizmetlerden, gençlerimize dönük desteklere kadar şehrimizin her kesimine dokunan çalışmalardır."

YAŞLILIK VE ENGELLİ MAAŞI ALANLARA MÜJDE!

Bakan Göktaş, yaşlılık maaşı ve engelli aylıklarının bugün itibari ile hesaplara yatırılmaya başlandığı müjdesini de vererek, "Afyonlu engelli ailelerimize söz verdiğimiz bir hizmeti, gündüzlü engelsiz yaşam merkezimizi şehrimize kazandıracağız. Diğer yandan, evde bakım yardımıyla 4.367 vatandaşımızın kendi evlerinde huzurla yaşamalarını sağlıyoruz. Bunun için sadece geçtiğimiz yıl, evde bakım yardımına sadece Afyonkarahisar'a 581,6 milyon lira kaynak aktardık. Ayrıca bugün 5,4 milyar lira yaşlı aylığı 4,3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 9,7 milyar liralık destek ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık" dedi.

Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla hak sahiplerinin noter huzurunda konutlarının belirlenmesi için kura çekimine başlandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır